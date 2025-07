Un boxeador profesional habla claro sobre la pelea entre Abby y Roro en La Velada 

La Velada del Año de Ibai Llanos ha roto todos los récords habidos y por haber en Twitch. Con una media de más de 9 millones de espectadores, este evento de boxeo casi triplicado la audiencia del año anterior.

Uno de los combates más esperados fue el de Roro y Abby, sobre todo porque muchos entienden que ambas tienen opiniones políticas totalmente opuestas. El combate lo ganó Abby y muchos de los que apoyan a Roro han llegado a hablar de que hubo "robo", algo que ningún experto en boxeo defiende.

Son muchos los expertos en boxeo que se han pronunciado sobre este combate y todos y cada uno de ellos afirman que no hubo robo y que Abby ganó limpiamente y de forma holgada.

En la cuenta de TikTok @laverneda.boxing.club han hablado claro del combate: "No lo puedo entender. Abby gana claramente. Roro es muy valiente, hay una diferencia de altura muy grande, es muy valiente por aceptar el combate pero va para adelante empujando mientras le va haciendo la cabeza así [la mueve para adelante y para atrás] y eso son puntos, puntos, puntos que se van sumando y le dejan con muy poco que haceer cuando llega a acercarse".

Ha añadido el experto que cuando Roro se acerca a Abby "demasiado" y los golpes "van sin ningún tipo de fuerza porque están demasiado cerca y conectan en la guardia de Abby que está bastante bien cubiertita".

"Es uno de los combates más flojos en ese sentido técnico y la verdad es que no tengo duda de que gana Abby, ninguna duda, yo ahí no entiendo la polémica. ¿Qué es más valiente Roro? Puede ser, pero de ser valiente no gana se un combate".