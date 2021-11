Abel Caballero, en el encendido de las luces de Navidad: "No hay en el mundo una nieve como la de Vigo"

Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha vuelto a protagonizar el encendido de luces de Navidad de la ciudad gallega. Emocionado como cada año, el regidor ha recordado a los afectados por la pandemia de coronavirus y ha pedido que el espíritu navideño una a todos en su ciudad.

Acompañado de los miembros de su corporación y de la medallista paralímpica Susana Rodríguez, que ha sido la encargada de darle al botón, un Caballero exultante ha llegado a asegurar que con el encendido de las luces de Vigo “comienza la Navidad en el planeta”. Nada menos.

De hecho, el alcalde vigués se ha salido de los confines de la Tierra para dirigirse a los astronautas de la Estación Espacial Internacional y, en su particular inglés, les ha pedido que tomen una foto de las “crismas lais of Vigo”, las luces navideñas de Vigo.

″¡For de crismas laits of Vigo ar de best in de guorl!”, ha gritado entre los aplausos de los presentes.

Después se ha procedido al encendido de la música, al lanzamiento de confeti, de serpentinas y hasta de nieve artificial, que Caballero ha aplaudido con esta frase:

“Tenemos un día templado. Este clima, tenemos veinte grados, estamos aquí maravillosamente. Pero no hay Navidad sin nieve. ¡La nieve llega a la Navidad de Vigo! ¡No hay en el mundo una nieve tan buena como la nieve de Vigo! ¡Eh, fijaros, qué copos tan buenos!”.

Después, de broma, ha asegurado que “Papá Noel se va a quedar a vivir en Vigo”.