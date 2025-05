Unos audios, una periodista y la búsqueda de información sobre la UCO: claves sobre el caso que ha sacudido al PSOE

"Todo se basa en una campaña de acoso y derribo permanente al Gobierno, con filtraciones a medias, con personajes raros, con tramas ya difíciles de seguir". De esta manera resumía esta mañana el ministro Óscar López la última conmoción en las filas socialistas tras la publicación de informaciones que sitúan al PSOE al frente de un supuesto plan para conseguir información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. López acierta, al menos, en una impresión, la de que todo es ya "difícil de seguir". Más aún cuando a los audios que ha publicado El Confidencial, donde una supuesta "fontanera de Moncloa y el PSOE" trataba de obtener material sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, se han sumado ahora unas conversaciones por WhatsApp, publicadas en este caso por RTVE, en las que un capitán de la UCO y un empresario buscaban sacar a la luz información que pudiera comprometer al PSOE. ¿Pero qué está pasando? A continuación, unas claves, acaso un resumen, de los hechos conocidos hasta hoy, miércoles 29 de mayo de 2025.

La primera información de El Confidencial

El lunes 26 de mayo de 2025, El Confidencial publica la siguiente información: "Un audio desvela una operación clandestina del PSOE para acabar con la UCO". En el texto, el digital desvela que "una fontanera de Moncloa y el PSOE, María Leire Díez Castro, se reunió en febrero con un investigado en la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos para pedirle información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) y responsable de las pesquisas sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez; el fiscal general del Estado y el caso Ábalos/Koldo, entre otros". En la conversación avanzada por El Confidencial participaron la ya mencionada Leire Díaz, militante del PSOE y que llegó a ocupar cargos de responsabilidad en la empresa pública Enusa y en Correos; el empresario Alejandro Hamlyn, detenido por la UCO en abril de 2019 por un fraude de 154 millones en IVA de hidrocarburos; el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones y según El Confidencial, “colaborador de Ferraz”; y el abogado Jacobo Teijelo.

Según la información del digital, María Leire Díez Castro, presentada como Leire Díez, "muy conocida en los círculos socialistas de la capital y en las federaciones de Euskadi y Cantabria", habría ofrecido ayuda a Alejandro Hamlyn en sus causas judiciales a cambio de información que comprometiera al teniente coronel Antonio Balas. "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país. [...] Todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas, lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él. [...] Eso es lo que hay que desmontar. [...] Desmontando ese ya no está dicho el pueblo, que se desmontan otras muchas cosas. ¿Vale? No hace falta que te diga más", le dice en la conversación Díez a Hamlyn.

Durante el intercambio, Hamlyn pide una garantía antes de ofrecer supuesta información sobre la UCO. "Un papelito bien firmado y que se me arregle lo de la foral [la Hacienda del País Vasco]. Necesito algo firme y yo me pongo firme con vosotros", pide, a lo que Díez contesta: "Yo te puedo sentar con la Fiscalía", que pide para el empresario, ahora en Dubái, 54 años de cárcel. En septiembre del año pasado, El Confidencial ya había publicado que Díez preparaba junto a Santos Cerdán, secretario de Organización socialista, "una campaña de desinformación y acciones judiciales contra magistrados, fiscales y medios de comunicación para tratar de diluir las investigaciones contra Begoña Gómez y Koldo/Ábalos". Entonces, Cerdán negó lo publicado.

La versión de Leire Díez

Leire Díez reconoció a La Sexta las conversaciones desveladas, pero negó haber recibido "cualquier tipo de instrucción por parte del PSOE para realizar esa reunión". Según explicó a la cadena, es periodista y en el momento de la grabación estaba realizando un trabajo de investigación que se le había solicitado. Según sus aclaraciones, "jamás ha trabajado para la secretaria de Organización del PSOE". Leire Díez explicaba lo mismo al diario El País: "No tengo ninguna vinculación con Ferraz. Es cierto que estoy investigando cuestiones que tienen que ver con el mal funcionamiento de algunas instituciones, pero en ningún caso tiene que ver con un menoscabo de la UCO ni nada parecido".

El PSOE niega toda relación con Díez

Poco después de conocerse la información de El Confidencial, el PSOE emitía un comunicado en el que desmentían "de forma categórica" lo publicado por el digital. En el texto, los socialistas advertían además de que se reservaban el derecho de iniciar acciones legales "ante una publicación que considera difamatoria y claramente destinada a realizar un daño reputacional al partido". "Ninguna de las personas que aparecen en esa grabación está en nómina en el PSOE, y decir lo contrario solo busca un salto más en esa ofensiva diaria contra los socialistas", aseguraba el partido.

Ante las presiones, sin embargo, el PSOE anunciaba este miércoles la apertura de un expediente informativo a Díez, una decisión que había rechazado realizar en los días previos. El expediente informativo sería el paso previo a la apertura, si concurrieran "circunstancias" que lo justificasen, de un expediente disciplinario. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, había pedido al partido tomar "medidas internas" o incluso "acciones legales" para no dar la sensación de que Díez tuviera "algún tipo de amparo o protección". El barón socialista se ha mostrado preocupado por el hecho de que "por primera vez en democracia se pueda hablar del PSOE en términos de organización con cloacas".

Desde el PSOE insisten en que a Díez es solo una militante. Lo mismo desde Moncloa. En ambos lugares la comparan con casos como los del pequeño Nicolás o El Bigotes. "También prometía cosas que luego no eran verdad. Los intermediarios tienden a exagerar su poder", han dicho fuentes gubernamentales a El País.

Y, de repente, Pedro Sánchez... Pero también la UCO

El miércoles, 28 de mayo de 2025, El Confidencial publica una nueva información que señala de manera directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Un miembro de las cloacas del PSOE delata a los jefes de la operación: 'Es Pedro Sánchez directo con Cerdán'". En el texto, el periódico revela una conversación que mantuvieron sus periodistas con el empresario Javier Pérez Dolset en septiembre de 2024. Según cuentan, Dolset "reconoció que Pedro Sánchez y Santos Cerdán conocían y lideraban la operación para conseguir información comprometedora de los investigadores de la UCO y del resto de particulares y entidades que el Gobierno ha colocado en su punto de mira". El empresario aseguró también "que Leire Díez era la encargada de manejar el aparato de propaganda de Ferraz y que reportaba sus logros al número 3 del PSOE y al presidente del Gobierno".

Ese mismo día, miércoles 28 de mayo de 2025, RTVE tuvo acceso a mensajes de WhatsApp intercambiados entre un capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, y el empresario José Luis Caramés, imputado en la trama por el fraude de los hidrocarburos, entre 2016 y 2021. De las conversaciones "se llega a desprender que ambos tienen la intención de sacar a la luz información comprometedora sobre las actividades del Ejecutivo y en concreto del PSOE". El 6 de abril de 2021, el capitán de la UCO escribe al empresario: "Muy estimulante lo que nos contaste. Ve manteniéndome informado porque sería gozoso un achuchón de ese tipo, que nuestras hostias siempre se las llevan los mismos tontos y habría que cambiar de bando de vez en cuando y yo creo que es el momento idóneo".

El PP ve otra oportunidad

Si el Partido Popular ya utilizaba los casos de Begoña Gómez o Koldo/Ábalos para atacar al PSOE y al Gobierno, las grabaciones de Leire Díez han resultado un chute de artillería. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo habla ya de "mafia" y define a Sánchez como un "capo". Este miércoles, además, ha anunciado una manifestación contra el Gobierno el próximo 8 de junio en Madrid. Aunque muchos esperaban la presentación de una moción de censura, Feijóo se ha excusado asegurando que, si bien su voluntad sigue intacta, todo depende de los socios de investidura de Pedro Sánchez.