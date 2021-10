Abortar me permitió convertirme en una buena madre

No sería la madre atenta y cariñosa que soy hoy si no hubiera sido por los médicos, enfermeros y demás trabajadores de la clínica que lo hicieron posible. Mis hijos no habrían tenido lo que todo hijo merece: un hogar con todo el amor y la comida que necesitan, con juguetes que no necesitan ni por asomo y con las personas que quisieron que vinieran a este mundo.