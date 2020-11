'Adam': Por qué necesitamos los cines

Cada vez que he ido al cine en las últimas semanas, y he intentado hacerlo fielmente, como el devoto que va cada domingo a misa, he tenido la amarga sensación de que el edificio se estaba derrumbando. Al ver los espacios cada vez más vacíos, con la mitad de las salas cerradas, con apenas gente por los pasillos ni colas en las taquillas, he sentido, como un puñal, que esa podría ser la última vez. Y he vivido el ritual como quien se despide de un ser querido, como esa última noche en la que ya sabes que no volverás a sentir la piel del amante, como ese último renglón dubitativo que escribes cuando estás terminando un escrito. El pasado domingo, cuando el Gobierno andaluz no había hecho más que anunciar medidas más restrictivas que, una vez más, incidirán de manera tan negativa en el sector de la cultura, volví a una sala con ese nervio un tanto infantil de quien quiere vivir la experiencia como única, como de hecho lo es la que supone entrar en una sala oscura y dejarte llevar por la historia que desde la gran pantalla te interpela y te remueve las tripas.

Este domingo de otoño tristón y lento, en el que las calles parecían multiplicar la melancolía de cualquier domingo, tuve la gran fortuna de disfrutar de una de esas películas que, en su aparente pequeñez, bastan para explicar por qué necesito, necesitamos, los cines. Adam, de la directora marroquí Maryam Touzani, nos cuenta, con la hermosura de una narrativa que no necesita de sentimentalismos, de la que deberían aprender tantos perpetradores de series que abusan del “capitalismo emocional” (Eva Illouz), y con la ayuda de dos actrices que te zarandean con solo mirarte/mirarse (Lubna Azabal y Nisrin Erradi), una de esas historias que afortunadamente en los últimos años están llegando a los cines. Las que tienen que ver con las experiencias de las mujeres, con esa parte de la humanidad que los varones no contamos como universal, con los sufrimientos, las esperanzas y los deseos de esa mitad a la que durante siglos solo contemplamos como una parte dependiente y heterodesignada.