Adoptar un animal adulto: segundas oportunidades que sí funcionan

Aunque la curiosidad y las ganas de jugar nunca las pierden, un animal adulto no necesita una actividad física tan intensa como un cachorro, por lo que no tendremos que hacer frente a la energía desbordante de los primeros meses de vida. En demasiadas ocasiones, el no saber cómo canalizar este exceso de energía y no establecer a tiempo unas pautas de conducta básicas puede provocar problemas de comportamiento y acabar siendo motivo de abandono.