Una eminencia de la OMS da una de esas respuestas al 'Dúo Dinámico' que es difícil de olvidar

Ramon Arcusa y Manuel de la Calva, integrantes del Dúo Dinámico, han protagonizado una de las polémicas de la semana. Los cantantes, que reciben la Medalla de Honor de la SGAE tras una carrera de 65 años, han dejado un puñado de frases en una entrevista en El Mundo que los ha convertido en tendencia en X.

Polémicas han sido sus palabras sobre la Agenda 2030: "A mí no me gusta la Agenda 2030 y sus premisas. Es el relato de un comité de expertos de la ONU (me recuerda al de la pandemia en España que jamás existió y cuyo ministro entonces pretende ser presidente de la Generalitat) que decide cómo hemos de vivir, pensar, soñar, comer o tener relaciones sexuales".

Y sobre el cambio climático: "El llamado cambio climático por culpa de los humanos es el timo más universal jamás perpetrado". A esta afirmación ha respondido en una entrevista con el periodista Jesús Cintora el doctor Alberto Infante, "la voz de la pandemia" en RTVE durante la etapa de Cintora en Las cosas claras, doctor en Medicina e integrante de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En respuesta a la —en palabras de Cintora— "patochada" del grupo musical, Infante ha dicho le gusta la música del Dúo Dinámico pero "estas opiniones que manifiestan estos señores no tienen ni pies ni cabeza".

"Esto es un disparate que basta con ver a diario los informativos sobre el tiempo en cualquier cadena de televisión de cualquier país mínimamente desarrollado, en España mismo, para darse cuenta de que el último año que hemos tenido ha sido el año más cálido y más seco desde que hay registros", ha afirmado el experto.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Ha añadido Infante después de hablar de la situación extrema de los polos: "También hay gente que piensa que la Tierra es plana. La estupidez no conoce fronteras y no respeta talentos musicales".

Ha comentado además Infante que hay "una industria del bulo y la mentira" y ha recordado lo que se vivió con la pandemia, donde afloró el interés por la ciencia y los bulos por las vacunas.