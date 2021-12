Aimar Bretos arrasa con su explicación sobre la "embestida reaccionaria" contra las leyes LGTBI

Ese intento de Vox no va a salir adelante, ha aclarado, ya que Ayuso no apoyará la ley de Igualdad que propone Vox . “Al PP de Díaz Ayuso les ha debido parecer demasiado apoyar una ley de Igualdad que no es tal y que ni siquiera menciona la palabra mujer y el PP se va abstener”, ha afirmado el periodista.

“Quizás ya han escuchado en los últimos meses el argumento de que ’estas leyes LGTBI hacen que sea el denunciado quien tenga que demostrar que es inocente, que es un ataque intolerable contra la presunción de inocencia”, ha expuesto Bretos para añadir, justo después que iba a explicar esto bien. Y así lo ha hecho.

En 2016, hace cinco años, la Asamblea de Madrid, aprobó estas dos leyes, ha introducido: “Por un lado, la ley contra la LGTBIfobia, aprobada por unanimidad, con el voto de todos los partidos, incluido el PP; y por otros lado, la ley Integral de Transexualidad, que se aprobó también sin ningún voto en contra, en este caso el PP se abstuvo”. “Nadie votó en contra, a nadie le parecía mal aquello”, ha continuado.

Así, ha explicado que ambas leyes tienen un artículo que es habitual en muchas leyes contra la discriminación de colectivos vulnerables. “Y que dice que cuando el denunciante aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados de haber sufrido discriminación por razón de su identidad o su expresión de género corresponde al denunciado demostrar que no ha habido discriminación, que ha actuado como habría hecho con cualquier otra persona”.

“Esto es lo que Vox y el PP de Madrid dicen que es un ataque sin precedente contra la presunción de inocencia, en el caso del PP, además, lo denuncian después de haberlo votado ellos mismo”, ha destacado.

Sobre el fondo de este asunto ha resaltado que, primero, “esto no se aplica en procesos penales”. “Segundo, ese mecanismo que PP y Vox consideran terribles, el de que cuando el denunciante aporta hechos o indicios razonables fundamentados y probados de que han sufrido discriminación le corresponde al denunciados demostrar que no ha sido así. Eso no es que esté en las leyes LGTBI de Madrid, eso es que está en todo tipo de leyes y directivas europeas antidiscriminación”, ha expuesto.

¿Por qué? “Porque cuando hay discriminación de colectivos vulnerables para la víctimas es prácticamente imposible probarlo. ¿Cómo pruebas tú que te han discriminado por homofobia? ¿Qué papel entregas de eso?”, ha cuestionado.

“En todo caso esto no es que a ti te denuncia cualquiera gratis. No”, ha insistido. “Las leyes dicen bien claro y lo hemos subrayado que para que esto se active la persona que denuncia tiene que aportar hechos o indicios razonables, fundamentados y probados”, ha repetido. “Aquí no hay una inversión de la carga de la prueba, aquí lo que hay es un reparto de la carga de la prueba”.

Además, ha señalado que esto es un copia y pega de otras legislaciones LGTBI de media España, como la de Cataluña, Extremadura, Baleares, Comunidad Valencia y Murcia. Está en todas las legislaciones antidiscriminación, incluido a nivel europeo.

“Sus detractores hablarán de denuncias falsas, y lo harán sin datos obviamente, porque no hay cifras que respalden esas tesis”, ha apuntado, y ha concluido con una reflexión: