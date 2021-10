Aitana, tajante como nunca tras un comentario sobre su última canción

Aitana siempre habla claro, y este viernes ha vuelto a hacerlo. La cantante ha respondido a un mensaje del periodista de Movistar+ Arturo Paniagua en el que hablaba de la frecuencia de colaboraciones de la cantante con otros artistas.

“Hablemos de la necesidad imperiosa e irreversible de que @Aitanax deje de hacer un featuring a la semana #FreeAitana”, escribió Paniagua acompañando la imagen de la portada del nuevo single de la extriunfita, Coldplay, junto a Cali Y El Dandee.

La artista no se lo ha tomado demasiado bien y no ha tardado en responder: “Cuando los cantantes de reggaeton (hombres) sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada”.