Aitor Gabilondo, director de 'Patria': "La gran obsesión de mis padres era que no cayera en la droga o en ETA"

“En realidad, yo no decidí dedicarme a esto. Lo decidió el jefe de estudios que tenía en ese momento. Yo cambiaba de vocación cada quince días, compaginaba mis estudios de formación profesional con el trabajo en la carnicería de mis padres. Pero cuando llegó el momento de elegir lo que iba a estudiar después, insinué que quería hacerme perito agrícola. El jefe de estudios, que se llamaba Antonio Oses, y que era además mi profe de mates y de física, me llamó y me dijo:

‘Mira, en la universidad fracasarás como perito agrícola, porque no eres bueno para eso, se te dan mal las matemáticas. Así que como soy tu profesor te digo que si me prometes que no te vas a matricular en la universidad para estudiar eso y que vas a elegir otra cosa y te vas a dedicar a escribir, te apruebo, pero si insistes en lo de perito, te suspenderé porque para eso tienes que estudiar mucho más’.

Le dije que de momento me aprobara y que luego ya veríamos. Y así fue. No sé por qué pensaba que podía escribir, porque yo fui un lector tardío, un escritor tardío, pero parece que vieron algo en mi.

Llegué a casa y dije que quería ir a una escuela de letras en Madrid, que creo que llevaban Rosa Montero y Juanjo Millás, pero mis padres me dijeron que bastaba ya de fantasías, así que me quedé más tiempo en la carnicería. Un día un guardavinos (que era como llamábamos al que abría y cerraba el mercado) me comentó que había un curso de guiones y que él iba a ir. Me apunté y duré un día porque me pareció un coñazo. Él continuó y tiempo después me trajo otro folleto donde se hablaba de un curso de cine en Urnieta. Se lo comenté a mis padres y me dijeron que vale, que eso tenía mejor pinta.

Allí, durante ocho meses, se hacía de todo: dirección de fotografía, de arte, de interpretación, de guion, que impartía Michel Gaztambide (responsable de los guiones de ‘La Caja 507’, o ‘No habrá paz para los malvados’. O como la reciente serie de Mariano Barroso, para Movistar+, ‘La línea invisible’, centrada también en ETA). También estaban de profesores Paco Pino, Txepe Lara, Guerin, Enrique Urbizu, Rebordinos (el actual director del Festival de Cine de Donostia)… Había que escribir unos cortos, lo hice, les gustaron y me animaron a seguir. Michel trabajaba en televisión y se ofreció a echarme una mano. La oportunidad real vino un tiempo después, cuando él, que era guionista de un programa de ETB que se llamaba ‘Aire, aire’, dejó el trabajo y yo entré a sustituirlo para hacer guiones en programas magacines de la tele”.