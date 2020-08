¡Al agua perros! (vacaciones muy perras)

Frente a los que optan por el abandono de sus animales de compañía -seres que indudablemente y hace tiempo también abandonaron su parte más humana- estamos los que adoramos a nuestros bichos (sean perros, cobayas, gatos, hurones o tortugas) y tal como lo deseamos para el resto de nuestra familia, queremos lo mejor para ellos. En esta época tan rara, virulenta y acotada, llevarles unos días a, por ejemplo el Campamento de Mascotas, no solo serán unas beneficiosas vacaciones para ellos -en pleno campo, con piscina, distintas zonas amplias de paseos y habitaciones climatizadas- sino para nosotros también: nos olvidaremos de las correas por unos días. Visitamos este centro especializado en la provincia de Toledo.

Todos necesitamos unas vacaciones, hacer un punto y aparte de lo que es nuestra rutina: irnos a algún sitio con nuestra pareja mientras nuestros niños, a la distancia, se lo pasan bomba en casa de amigos, familia o en un campamento, y si podemos ofrecer ese solaz también a nuestras mascotas, mejor que mejor. El reencuentro de todos, tras esa pausa, será pura felicidad, un refuerzo para nuestros afectos y ser conscientes de lo afortunados que somos de tener lo que tenemos.

Pero hace un calor de perros o perritos calientes (que sería más adecuado para el tema que nos traemos entre manos o patas) y salir a dar un simple paseo por la ciudad, puede suponer que nos derritamos en cada paso y que terminemos evaporándonos. Además, por la dichosa covid-19 la vida está rara, muy rara, y lo de divertirse como solíamos hacerlo, por ejemplo el verano pasado, ahora mismo es casi un lujo y el auténtico anhelo de que podamos volver a disfrutarlo el año que viene. De vacaciones, fuera o en casa, nuestra existencia con mascarillas es más “saludable”, civilizada, preventiva pero también más pegajosa e irrespirable. Seamos honestos, respirar según dónde, puede ser una amenaza letal. Además, por aquello de ser responsables, guardamos las distancia entre los unos y los otros. Sin duda se está mucho mejor en nuestro sofá o en un terraza con una caña fresquita al alcance de nuestras manos.

Así que, ¿quién tiene ganas de dar una vuelta con su perrito? ¡Qué vida de perros o qué perra vida! Pero es la que nos ha tocado a los humanos. Mientras nosotros -que alguna responsabilidad tenemos en este tema- soportamos este virulento temporal con la lengua fuera, nuestros animales de compañía podrían hacerlo disfrutando de unas vacaciones animalísticas de ensueño, liberándonos y liberándose.

En la Comunidad de Madrid hay más de 60 hoteles para perros, que son los lugares a los que los propietarios responsables de mascotas suelen recurrir cuando necesitan dejarles a buen recaudo por el motivo que sea. Claro que con los termómetros tan a la alza ¿Quién se atreve a visitarlos todos? Yo no, pero en el caso de tener que dejar por necesidad a mi Ramona y a mi Nemo, no habría desierto abrasador que me impidiera visitar todas las residencias que hicieran falta para asegurarme de que los dejo en buenas manos. En este caso y para este post, siguiendo las recomendaciones de mis colegas perreros, he ido directo al Campamentos de Mascotas un lugar del que me hablan bien y tienen razón, el sitio está genial. Allí me recibieron Javi Martínez y Andrea Sancho unos anfitriones de excepción, incluso con las personas.