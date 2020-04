Alba Flores tiene mucha culpa del éxito de Jesús Vázquez en Telecinco

“Hace 30 años yo era un estudiante de arte dramático, que había dejado en el tercer curso la carrera de veterinaria y subsistía trabajando como camarero y modelo. Me enteré de que iban a comenzar a emitir las televisiones privadas y que en una de ellas, llamada Telecinco, estaban buscando caras nuevas. Me presenté al casting y allí conocí a la que luego sería mi querida amiga Ana Villa, la madre Alba Flores😊 @albafloresoficial que formaba parte del equipo de selección. Parece les gusté y esa misma noche, Ana me llamó para decirme que me habían seleccionado y que empezaba a grabar a la mañana siguiente. Así comenzó mi camino junto a Mediaset, que ha sido, es y será siempre mi hogar ❤️”, cuenta el presentador gallego en su cuenta de Instagram.