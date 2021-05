Alianzas que trazan los intereses

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, presenta su candidatura a la secretaria general del PSOE-A en Granada.

Es normal que un debate interno como pueden ser las primarias de un partido político, se visualice como la rivalidad entre quienes aspiran a la victoria. Un duelo entre personas. Fulanito contra menganito. En el recién abierto proceso de elección de candidato del PSOE-A a la Junta de Andalucía, la pugna se simplifica en Susana Díaz contra Juan Espadas y viceversa (dicho con todo el respeto al resto de candidaturas). Y ahí parece acabar el debate. Como si el asunto fuera tan simple como decidir entre dos personas por su aspecto corporal o su color de pelo.

Propongo, como militante socialista, una reflexión más profunda. Hablemos de política más allá de los nombres propios. Dialoguemos, cada candidatura con sus propuestas, de cómo se pretenden construir nuevos modelos de convivencia o de cómo se puede reforzar el estado del bienestar a la salida de una crisis tan dura como la que nos deja esta pandemia. Debatamos, cada cual con su visión, del papel que queremos para Andalucía en el debate territorial que algunos siempre tienen inmersa a España. Rivalicemos, bajo unos códigos de respeto, sobre la agenda de políticas sociales y económicas que cada cual impulsará para devolver a la sociedad andaluza la equidad arrebatada por el gobierno de la derecha.

No se me ocurre otro espacio más propicio para el análisis de los diferentes proyectos de socialismo andaluz que el terreno abonado de estas primarias. Sin duda, la propuesta de Susana Díaz es conocida. A menudo, sus detractores le acusan de hablar con vehemencia, de ser dura en sus planteamientos. Yerran. Porque en nuestra secretaria general se observa más bien una rotundidad en la defensa de sus convicciones a prueba de latigazos. Por eso nunca dudó en mantenerse en pie, con sus principios, por mucho que cargaran contra ella. Y si no, acudan a esa galería de sambenitos que se le han colgado y que tan alegremente han comprado estos días algunos de los que trabajaron codo con codo con ella hasta hace dos días, literalmente.