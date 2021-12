Todo sobre la novela póstuma de Almudena Grandes: “Su última voluntad fue que se publicara”

Juan Naharro Gimenez via Getty Images

“Decía que no era tan difícil porque no tenía que leer y documentarse. Ella estaba visionando un posible país si esto seguía como seguía con la crisis del confinamiento, los temores a nuevas variantes del virus... Decía que imaginar eso y a sus personajes la tenía absorbida”, recuerda.

“Su última voluntad fue que se publicara”, enfatiza Cerezo, aunque todavía no se sabe nada del título ni fecha de publicación.

Los Episodios de una guerra interminable se quedarán sin cerrar

Para desgracia de muchos, lo que no ha dejado escrito es Mariano en el Bidasoa, el libro con que esperaba concluir los Episodios de una guerra interminable.

“Eso es una tristeza inmensa”, señala Cerezo. “A mí me ha contado y he oído cómo tenía en la cabeza perfectamente hilvanado y diseñado el proyecto de esta novela, donde iba a dar un do de pecho espectacular porque iba a unir muchos lazos e hilos de los cinco episodios anteriores”, añade.