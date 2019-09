Cuando una simple menstruación es un problema: el drama de tener Alzheimer con 40 años

Ana no sabe quién es Pedro Sánchez, pero sí sabe todavía quién es ella, y eso es bastante para José Luis, su marido. Cada vez que ella se levanta con una sonrisa en la cara, el hombre sonríe también para sus adentros y piensa: “Un día más salvado”. Ana tiene 44 años y empezó a notar los síntomas visibles del Alzheimer hace cinco o seis, aunque mucho antes, “desde que tenía uso de razón”, ya sospechaba que podía estar “condenada” a sufrir esta enfermedad, explica su marido.

Pese a no haber registros oficiales, se calcula que en España actualmente hay unos 800.000 enfermos de Alzheimer y que, de ellos, un 1% padece este tipo de Alzheimer genético, cuyos síntomas aparecen mucho antes de los 60 años. Quizá no se tiene tan en cuenta por ser una pequeña parte de la población —aunque otros datos apuntan a una cifra mayor—, y el proceso de investigación de la enfermedad es lento.

“A día de hoy las pruebas de diagnóstico del Alzheimer genético son complejas, costosas e invasivas —señala Nina Gramunt, neuropsicóloga de la Fundación Pasqual Maragall —; por eso no se realizan de manera rutinaria”. El doctor Cacabelos confía en que “en menos de una década, hacerse dichas pruebas sea como hacerse un análisis para el colesterol”. “Con el tiempo, tendrán un precio razonable, serán más sencillas y accesibles”, avanza. Pero justo eso —el tiempo— es lo que a José Luis y a Ana no les sobra.

La lucha de José Luis es una, pero se ramifica en varias. “Cuando voy al médico con Ana, entro a la consulta siendo economista y salgo siendo cuidador”, lamenta. “Asumimos el rol del cuidador sin rechistar, escondemos al enfermo porque nos da vergüenza y sufragamos nosotros los gastos, cosa que aprovecha el Estado. El Alzheimer es como la peste del siglo XVI, y ese es el mayor error. Hay que dulcificar la enfermedad, porque nos estamos echando piedras a nosotros mismos”, denuncia. “Hay personas en el paro con 1.000 euros al mes que se tienen que ocupar de su mujer o su marido enfermo. A mí no me dan nada. Cero. Si tengo una persona 8 horas al día para ayudarme, la pago yo. Hay que alzar la voz”, pide.

José Luis, de momento, se resiste a dejar su trabajo: “Técnicamente estoy de baja. Pero quiero que mi vida siga. Si no, la enfermedad lleva al desastre a la otra persona”. “Esta es una enfermedad familiar”, afirma. “Yo soy su marido, soy padre, soy contable… no soy un cuidador. Estoy en contra de la filosofía del cuidador. Nosotros también tenemos que vivir”.

Cuando José Luis Fernández tuvo un encuentro con el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco , para pedir que la Seguridad Social realice las pruebas de diagnóstico del Alzheimer, el marido de Ana trató de apelar precisamente al sentido económico. “Un paciente de Alzheimer genético cuesta 10 veces más que uno esporádico , porque cuando empieza su incapacidad aún está en plena edad laboral”, sostiene José Luis. “Con 40 años, Ana tuvo que dejar de trabajar en AXA Seguros después de 20 años en la empresa, y por ello le corresponde una pensión que, previsiblemente, cobrará hasta los 65. Es un coste acojonante”, constata. Pero de esa reunión con el secretario de Sanidad no sacó nada en claro, sino más bien lo contrario. “Él creía que le iba a hablar de abuelo y garrota. Pero Alzheimer no es eso —denuncia José Luis—, Alzheimer es mucho más de lo que la gente piensa”. De hecho, en su casa, “una simple menstruación es un problema”.

Ellos tratan de “llevarlo con naturalidad”. “A los niños les hemos explicado qué tipo de enfermedad es”, cuenta José Luis. Pero, a veces, le dejan sin argumentos: “Mi hijo mayor, cuando le agobio con el tema de los deberes, me dice que a lo mejor con 40 años no le sirven para nada”.

La propia Ana es consciente de las dudas que plantea su futuro. “Jose, ¿qué va a pasar con los niños?”, pregunta cada mañana a su marido. Y José Luis no tiene respuesta, pero sí sabe que “mientras Ana sonríe, todo sigue”. “Ella misma me dice ’tengo que seguir, Jose”, cuenta el marido. “Sabe que se le va yendo la cabeza, pero aun así hablamos de ello; es parte de la terapia, igual que lo es ir a yoga, caminar y pintar ”, explica. “Hablamos de Alzheimer y hasta de sexo. Hay que acabar con la estigmatización”, defiende José Luis.

Efectivamente, existen terapias, pero no hay un protocolo aprobado a nivel nacional para enfermos de Alzheimer y sus familias. “Somos el único país de Europa que no lo tiene”, denuncia José Luis. “Hasta Portugal nos ha superado”.

Ese es otro de los frentes que tiene abierto este economista, ya que las recomendaciones que se dan a los familiares de enfermos de Alzheimer suelen estar pensadas para pacientes ancianos. “Pero Ana no es un enfermo de 80 años. Ana tuvo que dejar de conducir, tuvo que dejar de trabajar porque no rendía, tuvo que dejar atrás muchas relaciones sociales, y le afectó muchísimo”, lamenta. “Ana no ha podido cuidar a sus hijos”.