Amós García Rojas: "Las vacunas no van a frenar la tercera ola"

Él, que ya ha recibido la primera dosis de la vacuna, confirma que Bill Gates no le está dando la lata , aunque sí unos cuantos negacionistas que no dejan de molestarle en Twitter.

Desde luego, las vacunas no llegarán a tiempo para frenar la tercera ola que está “pegando tan fuerte” en nuestro país, opina García Rojas. El “caldo de cultivo” que fueron las Navidades se refleja ahora en la presión hospitalaria y, mientras tanto, las vacunas no llegan todo lo rápido que deberían, lamenta.

El presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV) tiene nombre de profeta pero es epidemiólogo, y cree que su capacidad para profetizar ha mermado con los años. Amós García Rojas (Santa Cruz de Tenerife, 1954) no se atreve, por tanto, a poner fecha al fin de la pandemia, pero ve muy complicado, “si no imposible”, que este verano podamos hacer vida ‘normal’.

No, aunque lleguen a tiempo, las vacunas no van a frenar la tercera ola. Es imposible, imposible. Hay que vacunar a demasiada gente en un período de tiempo muy corto, y el efecto sobre la evolución de la pandemia empezará a verse cuando tengamos un porcentaje amplio de la ciudadanía vacunado.

No sé si será verdad, pero es susceptible a que se piense. Si estos países han pagado un precio superior al que ha pagado la UE, que por otro lado no se sabe cuál es, y no están teniendo problemas de abastecimiento para el suministro de vacunas, es lógico que se piense que a lo mejor aquí no nos están llegando porque se está priorizando a otros países. Espero que no sea así, pero lógicamente queda esa duda.

El marco legal no es mi ámbito, yo soy epidemiólogo. Pero entiendo que si tengo un contrato con alguien y no lo cumplo, la otra persona tiene todo el derecho a exigirme que lo cumpla, y eso es lo que está pasando en estos momentos con la Unión Europea y AstraZeneca, por ejemplo. Y creo que eso es lo que hay que hacer.

No es que no esté de acuerdo, es que por el ritmo y la cadencia que estamos viendo, es muy complicado.

Ojalá, ojalá. No será por el deseo de los sanitarios, que como siempre vamos a poner toda la carne en el asador, pero con estos ritmos no es que sea complicado, es que es prácticamente imposible. Todo parece indicar que a lo mejor en marzo se normaliza la situación [de llegada de dosis] y se incorporan nuevas vacunas… Ojalá.

El tema de las cepas no debería dar problemas en relación con la vacuna, todo indica que la vacuna no altera su eficacia ante la aparición de nuevas variantes; tendrían que darse cambios muy concretos y muy rotundos en el virus para que la eficacia de la vacuna pudiera verse alterada. ¿Que si es posible? Puede ser, pero ahora mismo no estamos en ese momento, parece.

De todas formas, hay otro elemento de análisis. En los países desarrollados, gracias a la vacuna podremos modular el problema en nuestros territorios, pero ¿qué pasa en Honduras, en Guatemala, en Nigeria, en República Democrática del Congo? Estamos en pandemia, no conviene olvidarlo. Este problema no desaparecerá globalmente hasta que los países en vías de desarrollo no tengan también la posibilidad de vacunar en sus territorios. El esfuerzo solidario va a ser clave en el futuro.

Yo tengo claro que los responsables no políticos, los profesionales que trabajan en el campo de las vacunas, de la epidemiología y de la salud pública son servicios esenciales. No concibo que se pueda actuar frente a una pandemia sin los responsables de salud pública, o sin los microbiólogos, que aunque no estén en contacto directo con enfermos son fundamentales para analizar las muestras de los pacientes. Espero que en eso no haya duda.

Se suponía que en cada vial venían cinco dosis; lo que ocurre es que los sanitarios observaron que en cada vial quedaba un remanente que consolidaba una sexta dosis. Evidentemente, si en el envase pone que ahí van cinco dosis, según lo establecido por los órganos reguladores, no se usa ese remanente. Ahora la EMA ha autorizado el uso de esa sexta dosis. Algunas comunidades tenían el material necesario para hacer uso de esa dosis extra y otras, no. Son esas las que ahora tienen que comprar ese material.

No entiendo eso de que ‘ como sobraban dosis… ’. No, aquí no sobra ninguna dosis. Para empezar, hay que elaborar una estrategia para cuando sobren dosis, como han hecho algunas comunidades. Luego, cuando se va a vacunar a una residencia, hay que tener perfectamente planificado a cuántas personas se va a vacunar y cuántas dosis hay que llevar. Pero si por cualquier circunstancia imprevista no se puede vacunar a alguien y deja de utilizarse alguna dosis, hay que tener una lista alternativa que te permita aprovechar esa vacuna. Eso es fundamental.

Las comunidades autónomas. La actividad vacunal corresponde normalmente a la gerencia de Atención Primaria o a la gerencia de Atención Especializada. Son ellos quienes valoran si la persona tiene que ser vacunada, independientemente de si es concejal o no, porque a lo mejor tiene su despacho en una residencia sociosanitaria… en esos casos ya no sé.

Eso es otro nivel. Ellos tienen una responsabilidad política, no profesional. En el contexto de la responsabilidad política, no entraré a valorar sus perfiles.

¿Qué opina de la posible implantación de un pasaporte de inmunidad?

No me gusta por tres cosas. La primera es que si la vacuna no es obligatoria, ¿cómo se va a establecer un pasaporte que discrimina por no vacunarse? En segundo lugar, la vacuna protege frente a la enfermedad, pero no sabemos si protege frente a la infección. En tercer lugar, me preocupa qué ciudadanos van a tener acceso al pasaporte, que sólo son los ciudadanos de países ricos, los que tienen acceso a la vacuna, con lo cual se introduce otro elemento que aumenta aún más la brecha de diferencia entre países ricos y pobres.

¿Sería comparable a las vacunas que se exigen para viajar a algunos países, como por ejemplo la de la fiebre amarilla para algunas zonas de Latinoamérica?

No, eso es otra cosa. Eso es porque vas de un país que no tiene una enfermedad a otro donde la enfermedad es endémica. Y de este modo te proteges de una enfermedad que en tu país no está en estudio. Otra cosa es que te exijan un pasaporte inmunitario para ir de España a Dinamarca, y eso no tiene que ver con el reglamento sanitario internacional.

Usted ya se vacunó contra el covid, y en Twitter bromeó diciendo que esperaba que Bill Gates no le diera la lata. ¿Se la dio?

Algo de lata me ha dado, porque algunas de las personas que decían que Bill Gates iba a controlarme no han dejado de lanzarme mensajes cada vez en tono más subido. Por suerte, el resto de efectos secundarios han sido positivos.