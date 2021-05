La nueva 'conquista' de oro de Ana de Armas

Ana de Armas volvía a la soltería en enero de este año, tras su ruptura con Ben Affleck . Cinco meses después, la actriz tiene una nueva conquista no amorosa con la que se ha convertido nuevamente en la protagonista de la prensa estadounidense.

La nueva chica Bond —que se estrenará en Sin tiempo para morir en septiembre— ya se ha convertido en la ganadora del Oscar a Mejor actriz por su papel de Marilyn Monroe en Blonde . Lo ha hecho antes incluso de que los espectadores vean la película, que aún no ha llegado a Netflix, y de manera (muy) anticipada a las nominaciones de los premios de 2022, sin olvidar que la edición de este año está más que reciente. Los medios especializados ya dan por hecho que la actriz hispano cubana conquistará la estatuilla.

Según las predicciones de Variety, Ana de Armas competirá por el Oscar contra Lady Gaga (House of Gucci), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Florence Pugh (Don’t Worry Darling) y Tessa Thompson (Passing), y lo ganará. Esa sería la única categoría en la que tendría presencia la película basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates —finalista del premio Pulitzer—, sobre las memorias de Marilyn Monroe imaginadas por la escritora.