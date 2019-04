Ana Pastor pone en aprietos a Rivera: "¿Por qué esta vez tienen que creerle?"

Si hay algo que ha quedado claro antes de que empiece la campaña es que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no va a pactar con el PSOE después del 28-A. Quiere hacerlo sí o sí con el Partido Popular, “la mejor opción de las que hay sobre la mesa”, aunque Pablo Casado “aún no ha respondido” a su oferta. La única duda que surge es la que le ha planteado la presentadora de El Objetivo, Ana Pastor , este domingo por la noche: ”¿Por qué tendrían que creerle?”

La pregunta de Pastor no es casual: Rivera también dijo que no pactaría con el expresidente Mariano Rajoy y, sin embargo, terminó haciéndolo. Sin embargo, Rivera ha tratado de ser contundente: “Esta vez estamos hablando de una emergencia nacional, porque ha habido un golpe de Estado”.

“No tolero que Sánchez se siente con los golpistas. Hay una realidad: me parece intolerable que Iceta les proponga indultos, que se negocie con Torra los 21 puntos, los lazos amarillos y esteladas siguen ahí...”, ha tratado de argumentar Rivera.

Sobre Vox y qué pasará en el caso de que sea necesario su apoyo, Rivera no ha sido tan claro. “Prefiero un gobierno sin Vox, solo con PP y Ciudadanos, hay cosas que ha dicho Vox que no me gustan un pelo. Siempre que no me condicionen mis políticas, no le molestaría que apoyaran su gobierno de coalición”