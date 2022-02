Ana Rosa Quintana reaparece para informar de cómo evoluciona: "En la recta final de la quimio"

“Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado”, ha empezado diciendo la presentadora en un post de Instagram en el que ha compartido una imagen desde su casa con un conjunto de leopardo y unas gafas rojas leyendo el libro Un caballero en Moscú de Amor Towles.

“Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio”, ha detallado antes de añadir que se está cuidando mucho y mantiene hábitos saludables y que agradece el apoyo de todos sus amigos y seguidores.

“Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos”, ha concluido.

La instantánea ha recibido multitud de comentarios de compañeros y amigos de la presentadora como Joaquín Prat, quien ha asegurado estar feliz de verla tan bien; Máximo Huerta, que ha aprovechado para mandarle muchos besos, o Ainhoa Arteta, quien le ha recordado que es una fuente “de fuerza e inspiración para todos”.

La presentadora anunció el 2 de noviembre en el programa que se retiraba de la televisión un tiempo porque tenía cáncer de mama. “Hoy me quiero despedir por una temporada que espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama”, dijo entonces la periodista de 65 años. Según contó entonces, el carcinoma “está localizado” y “no hay metástasis”. Sin embargo, el “tratamiento intenso” al que se somete la aleja un tiempo de los platós.

Quintana aprovechó la ocasión para recordar la importancia de las revisiones. “Quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión. Si no tuviera un trabajo tan intenso y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros”, añadió.

Una semana después de este anuncio, Ana Rosa compartía una imagen con su marido en la Biblioteca de Silos, tomada solo dos semanas antes, con la reflexión “cómo cambia la vida”.

Tras esto, Quintana reapareció en un vídeo de agradecimiento por la Antena de oro, que recibió hace dos años. “Muchas gracias, os mando un saludo. Me siento bien. Esto es un poquito largo y creo que será un poquito pesado pero, ojalá, siga como hasta ahora”, dijo entonces.