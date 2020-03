Ana Rosa Quintana se explica tras ponerse a toser en directo

Tras toser un par de veces, la presentadora de Telecinco se lanzó a aclarar: “Tranquilidad, que soy alérgica. Tranquilidad, que no tengo fiebre”.

“Yo que soy alérgica al polen tengo tos, conjuntivitis, no tengo fiebre....”, enumeró Ana Rosa Quintana, que también explicó que había querido aclarar lo de su tos porque los de alrededor no tenían por qué saber que tiene alergia y así no preocupar a nadie. Puedes ver el momento completo aquí.

Curiosamente hace unos días Isabel Díaz-Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tosió durante una entrevista y aseguró que se debía a la alergia. Días después, dio positivo en coronavirus.