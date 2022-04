Anabel Alonso responde a Macarena Olona: despacha el asunto en cuatro segundos (literalmente)

Baldoví se refiere a lo sucedido en noviembre de 2020, cuando, según informó Efe , todos los grupos parlamentarios menos Vox mostraron en el Congreso su apoyo a una proposición no de ley de Ciudadanos para que se prohíban las terapias de conversión de la orientación sexual y se sancione a las organizaciones que siguen ofreciendo tratamientos para “curar” a los homosexuales.

Asimismo, atacó a Ciudadanos por “suplicar” al colectivo LGTBIQ que les acepte y consideró innecesaria su iniciativa porque “la homosexualidad no es una enfermedad”. Y es que para esta formación, apoyar la iniciativa supondría “prohibir que los homosexuales acudan a terapia para encontrar su identidad”, la que “todos tenemos como personas y que formamos a través de un proceso biológico”.

“Pero la dificultad de aceptarse uno mismo es porque no te aceptan los demás. Ahí radica la cuestión. Entonces el problema lo tienen los demás. Cuando uno empieza a verse de una manera distorsionada o no se quiere, es porque los demás no te quieren”, ha reflexionado.