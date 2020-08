Anabel Pantoja manda un potente mensaje con una foto en bikini: "Me veía ridícula y gorda"

Los cambios físicos de Anabel Pantoja han dado mucho que hablar tanto dentro como fuera de Sálvame (Telecinco). La sobrina de Isabel Pantoja no ha dudado en responder contundentemente a aquellos que han afeado su aspecto en redes sociales.

Esta vez, Pantoja ha decidido mostrar una imagen en bikini para callar bocas y dar un mensaje positivo a aquellos que no se ven cómodos con su cuerpo. “Hace una par de años creo que jamás me hubiera puesto este tipo de bikini, que por cierto me encanta”, ha empezado diciendo la joven sobre el modelo con braguita tipo brasileña que luce en la imagen.

“Me veía ridícula, gorda, me iba a mirar todo el mundo y mira lo que te da el pasar de la gente, el estar segura de ti, y sobre todo verte buenorra”, ha añadido.