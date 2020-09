Andrea Abreu: “Enseguida fui consciente de que yo no era hija de la guiri, sino de la señora que limpiaba”

Andrea Abreu (Icod de los Vinos, 1995) desprende canariedad hasta en la forma de definir su novela. “Panza de burro es un libro de lo mago escrito con orgullo de mago”, dice.

Según el diccionario de la RAE, ‘mago’ en Canarias significa “campesino inculto”. Según la explicación de Abreu, la expresión se utiliza “para hablar de la gente de los barrios rurales”. “La gente del área metropolitana dice ‘¡no seas mago!’ con condescendencia, para dirigirse a alguien que grita mucho, por ejemplo”, ilustra. Para ella, en cambio, lo ‘mago’ es lo rico, “un elemento realmente bello y una materia prima espectacular para las historias”. “Muchas veces huimos de lo barriobajero y eso hace que las historias no estén localizadas en ningún sitio, que no tengan ninguna riqueza”, sostiene.

Panza de burro no huye de lo barriobajero, sino que lo exprime. En la novela, publicada por la editorial Barrett, Abreu consigue elevar lo mago a lo universal y convertir una historia de amistad y amor entre unas niñas canarias en una tragicomedia difícil de olvidar.

“Déjense envenenar, misniños”, pide la escritora Sabina Urraca en el prólogo de Panza de Burro, que ella misma edita. Y los niños se han envenenado. Seis meses después de su publicación en pleno estado de alarma, la novela de Andrea Abreu va por su séptima edición, y lo que le queda.

Abreu ‘recibe’ por teléfono a El HuffPost desde Tenerife —donde se ha mudado recientemente— mientras termina de desayunar y trata de callar a su perrita, que se resiste a obedecer a su dueña, emocionada por tenerla en casa entre promoción y promoción.

¿Estás harta de que te pregunten por qué decidiste escribir Panza de burro con esa oralidad?

Harta no estoy, pero a veces siento que se solapa todo lo demás, que no se tiene tan en cuenta la historia. Hay gente que se me acerca y me insinúa que no sé escribir bien. Evidentemente, sé escribir según las normas gramaticales y ortográficas del español estándar. Pero en un momento descubrí que no tenía por qué ser así.

Empecé a leer a autoras latinoamericanas. Por ejemplo, Rita Indiana, que es dominicana y en el libro Papi utiliza una forma de escribir que imita la forma de hablar de su pueblo a finales de los 90, con todo lo que lo rodea: el espanglish, la salsa, el reggaeton. Me di cuenta de que yo podía hacer un paralelismo con la sociedad canaria de principios de los 2000.

Si la literatura es como una serie de fotografías de un álbum, me pareció que precisamente faltaba la foto de las niñas que se criaron a principios de los 2000 en Canarias. Toda esa realidad de los barrios neorrurales, con el boom de la construcción, con toda esa gente trabajando en el paraíso de sol y playa que te venden de Canarias. Me di cuenta de que ahí había una cosa que quería yo contar, y que la mejor forma de hacerlo para adecuarme al contenido era 1) no respetando las normas del español estándar y 2) no respetando las normas del canario ‘culto’, el que recoge el Diccionario Canario de la Lengua.