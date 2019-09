Andrés Pajares: "Mi primera experiencia sexual fue con 4 años"

La autobiografía del actor Andrés Pajares, ganador del Goya al Mejor actor en 1990 por ¡Ay, Carmela!, está a punto de llegar a las librerías. Titulada Mis memorias... antes de que se me olviden, cuenta cómo comenzó como actor cómico en salas de fiestas y en compañías musicales antes de formar su propia compañía de revistas y empezar a trabajar con Fernando Esteso.

“Estas memorias son —además de un texto enormemente ameno, viva muestra de la idiosincrasia de su autor— un documento histórico de primera magnitud para el conocimiento en profundidad, y desde las bambalinas, de una época crucial del cine y teatro españoles”, reza la sinopsis.

Sin embargo, el libro también deja otro tipo de testimonios del actor, de 79 años, como ciertas confesiones sexuales.

En una entrevista en exclusiva en la revista Pronto que recoge 20 minutos, el intérprete señala que su “primera experiencia sexual fue con 4 años”. “Luego, a los 10, tuve un orgasmo telefónico con una amiga de mi madre, una señora que confeccionaba fajas”, añade.

“Yo nunca he ligado, me han seducido siempre”, reconoce el actor. “En el fondo soy un gran tímido para el flirteo, pero, cuando arranco, me embalo”.

Sobre su última pareja, Juani, señala que le enamoró “sin decir nada” y que sólo cuando ella se divorció le confesó sus sentimientos. “Es la única vez que me he declarado”, admite.