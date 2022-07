Anestesiados

Carol Yepes via Getty Images

Ha llegado el momento de despertar

A pesar de que la palabra empatía es casi una adolescente, todavía no ha cumplido dos siglos a nuestro lado, parece que está moribunda. El médico romano Galeno, que vivió en el siglo II d. de C, la empleaba para referirse al “dolor intenso”; anteriormente Aristóteles usó “empathés” con el significado de “apasionado” o “el que siente por dentro”. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando pasó a formar parte del diccionario psicológico y se convirtió en una más.