'Antonio y Cleopatra', ni mal ni bien, sino todo lo contrario

A parte queda el debate, más profesional que popular, sobre si tienen o no la edad para representar a los personajes. A parte del debate, también profesional y de política cultural, de si con todos los clásicos que tiene el teatro español es necesario que la CNTC dedique tiempo y dinero a una obra del bardo. El caso es que la imaginación popular sigue soñando con esta reina mítica para la que se siguen buscando actrices que también tengan algo de mito y, en España, Ana Belén es uno de esos mitos.

¿Contar qué? Contar que, como ya pasaba en El Príncipe constante, hay cierta irregularidad en el elenco. No en sus protagonistas que, a pesar de que la obra empezaba casi a las once de la noche y dura casi tres horas, se mostró fresco y atento a lo que tenían que hacer en todo momento. Y, en el caso de Ana Belén, como si tuviera un pacto con el diablo, y ni el calor, ni el esfuerzo, ni la duración pudieran con ella.

Más. Un texto que en la versión de Vicente Molina Foix no suena a verso, aunque a veces si que se oye poesía lírica. Debido a que, al menos desde la butaca, suena a lenguaje corriente sin serlo y manteniendo esas figuras y frases que caracterizan al autor de la obra y que gusta recordar y repetir en voz alta. Seguramente debido al conocimiento que tiene Molina Foix del inglés y de Shakespeare.

En el resto se nota esfuerzo. Otra cosa es que haya llegado a buen puerto. Como, por ejemplo, en la escenografía compleja que hace pensar cómo se trasladará esta obra cuando se estrene en Mérida la próxima semana. Tal vez se obvien estas grandes paredes de espejos deslustrado que se abren por aquí y por allá favoreciendo la entrada y salida de personajes y la creación de espacios. Escenografía que le da un aire vodevilesco a la propuesta si no fuera por esa sensación de oscuridad que provoca.

Como Cleopatra, Ana Belén lleva un tocado sempiterno, al estilo de la imagen de Elizabeth Taylor, que no se quita ni para soltarse la melena, y eso que hay momentos que lo piden el texto y la escena. Unos vestidos que no le dan la majestuosidad con la que se imagina a Cleopatra, no ayudan esas botas leggins planas que lleva. Aunque es muy probable que interese o empatice con el público joven que pudiera ir a ver la obra, pues se acerca bastante a lo que llevan y se ponen.