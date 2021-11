Apaga y vámonos.

Del mismo modo, no sentimos lo mismo cuando cualquier agorero vaticina en la sobremesa la cercanía de las siete plagas que cuando la ministra de defensa de Austria (un país tan serio que hasta para los botellones se exige frac) aconseja acumular agua, alimentos, dinero en efectivo, y velas para sobrellevar el gran apagón que se aproxima.

Algo sabrá la buena mujer, que no se pone al frente de un ministerio a cualquiera, y menos aún si el ministerio es el de los grandes secretos y la lucha contra los malos.

No han aprendido que la mejor táctica es la que hemos practicado siempre en España: si surge un problema, no importa tanto habilitar una solución como señalar al culpable.

Y digo señalar porque no hace falta buscarlo. De un tiempo a esta parte tenemos muy claro a quién reprochárselo, incluso si estalla un volcán, malparen las vacas, ataca el lobo, llueve o hay sequía: al presidente del Gobierno.

Y no sirve de nada que nuestra ministra encargada de las cosas que se enchufan haya viajado a Argelia y obtenido un acuerdo de suministro de gas alternativo. Instalados en la alarma innecesaria, nuestros gritos se oyen también en el espacio.

Imagínense, Alá no lo quiera, un enganchón entre Marruecos y Argelia, que llevan tiempo mostrándose los dientes, y hasta esos los tienen blindados

Entre la ristra de miedos que nos cerca (infundados muchos, intencionados todos), el corte de uno de los dos gasoductos es, me parece, el que más debiera preocuparnos. Esa dulce e irrepetible placidez de los niños de teta es porque saben que sus madres tienen dos.

Y no ayuda mucho que el gobierno chino haya mandado un aviso semejante a sus ciudadanos. Cuando yo jugaba a las canicas, se decía que si todos los chinos se pusieran de acuerdo para saltar a la comba a un tiempo, podrían desviar la traslación de la Tierra. Ahora les basta con sonarse la nariz para que todos tiritemos.

Quede claro que no pretendo frivolizar con los malos augurios. También yo ando preocupado por si me despierto una mañana y descubro que mi frigorífico ya no domestica el frío, el pito de mi olla exprés ha sufrido un gatillazo y de los grifos solo sale eco.