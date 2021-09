Arguiñano explica el motivo de su cambio de imagen: los más observadores se habrán dado cuenta

Los espectadores que acompañan a Karlos Arguiñano cada día en Antena 3 se habrán podido dar cuenta que el cocinero vasco ha comenzado la nueva temporada con más barba de la habitual y una perilla algo más frondosa

Este pequeño cambio de imagen no ha sido por gusto, si no que se ha visto obligado a ello, tal y como ha contado en uno de sus programas. “Ya veis que me está saliendo barba”, ha señalado.

Arguiñano ha explicado que esto se debe a “las exigencias del guion”, ya que va a participar en el rodaje de una película, Irati, del director Paul Urkijo.

“Es del siglo octavo, es decir, hace 1.200 años y la gente tiene un aspecto de hace 1.200 años. Pues yo voy a procurar tener ese aspecto”, ha detallado el popular cocinero, que ha añadido que él no va a ser un actor principal y que su papel será secundario con una “pequeña” intervención.

Ha querido dar algún adelanto más y ha revelado que probablemente estará “en el consejo de ancianos”. “Por razones obvias, así que me tengo que dejar la barba, me pondrán la peluca correspondiente y todas esas cosas”, ha añadido.

“Va a ser un peliculón”, ha promocionado el cocinero, mientras preparaba unas pochas con carrilleras de cerdo y tarta de arándanos.