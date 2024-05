Se queja de lo que dice que pasa en España con los desodorantes

La creadora de contenido Vic (@vicleonrauwr), una estudiante chilena que se encuentra de intercambio en España, ha compartido a través de su cuenta de TikTok una gran preocupación: no le funciona ningún desodorante.

"En España ningún desodorante me funciona", ha ,afirmado la usuaria de TikTok, quien ha explicado que después de tres meses en nuestro país, ya se le ha acabado el bote que ella se trajo de Chile, por lo ha tenido que comprar uno aquí en España.

Sin embargo, la problemática ha llegado cuando al comprar varios desodorantes en España la creadora de contenido ha comprobado que ninguno de ellos le funciona, cosa que le causa una gran desconcierto.

Según ha explicado, la primera opción que compró fue un desodorante en spray de la marca Carrefour que, además, ha explicado que ponía que era antimanchas pero "es mentira", ya que ha asegurado que manchó todas las camisetas.

"Igual no me compré uno de marca tan buena", ha contado que pensó, al ser este producto de marca blanca de un supermercado, por lo que tras esta decepción, optó por comprar otro de la marca Rexona, esta vez en roll-On, que es el que la creadora de contenido usaba en Chile y le funcionaba.

"Pero efectivamente en España Rexona me abandonó", ha bromeado Vic, haciendo referencia al lema de la marca 'Rexona no me abandona'. "De hecho me compre este que es 'Dry Confidence', y yo puse mi confianza en que ellos se preocuparan por mis axilas", ha proseguido.

Sin embargo, con este segundo producto la usuaria de TikTok tampoco ha conseguido el efecto esperado, ya que ha manifestado que aunque el desodorante huele bien, sigue "sudando mucho, como una manguera".

Ante esta situación, Vic ha expresado que está "muy preocupada" porque me ha traído camisetas de manga corta de cara al verano verano y cree que con ellas se le va a notar más el sudor.

"De verdad, creo que me voy a tener que pedir un desodorante por AliExpress", ha concluido la creadora de contenido,

Por suerte, los usuarios de TikTok han dado con la clave del asunto, y es que varias personas han explicado en la sección de comentarios que este es un problema usual que suelen tener los latinos al venir a España, ya que allí los desodorantes contienen elementos que en nuestro país están prohibidos.

"Los desodorantes en Europa son distintos, porque tiene la seguridad más estricta en cuanto a ingredientes, pero los que hay muy buenos", ha comentado uno de ellos. "En España los desodorantes no contienen aluminio porque es cancerígeno, prueba en crema son más eficientes", le ha aconsejado otro.