Arrimadas dice que no es comparable el Capitolio con el asedio al Parlament o 'Rodea el Congreso'

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, considera que “no es comparable” el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump con episodios vividos en España como el asedio al Parlament o el “Rodea el Congreso” de Podemos de 2016, aunque ha apuntado que ambos deben ser condenados igualmente.

En el acto de presentación de la candidatura por Barcelona de la formación naranja desde la ciudad condal, Arrimadas ha señalado que el hecho que “no sean lo mismo” no es óbice para “repudiar” ambos hechos ni para dar por supuesta la democracia “ante la amenaza real del populismo y el separatismo” que son “dos caras de la misma moneda”.

“Todos hablan del pueblo como si fueran ellos, luego atacan a las instituciones si no les dan la razón, no respetan las leyes y alientan a no respetar ni a los jueces si no son de su bando ideológico”, ha explicado la líder de la formación naranja.