Guillermo Toledo habla de Ayuso de tal forma que seguro que levantará ampollas en Sol

El actor Guillermo Toledo ha dejado unas declaraciones sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que seguro que levantará ampollas en el entorno de la dirigente del Partido Popular madrileño.

En una entrevista en el canal de YouTube del periodista Jesús Cintora, el intérprete ha hablado sobre la comentada imagen de la dirigente regional en el acto del Dos de Mayo y al pronunciarse sobre algunas de sus intervenciones no se ha mordido ni un poco la lengua.

"Qué quieres que te diga de Isabel Díaz Ayuso. Esta es otra criminal que si solo fuera por los asesinatos en las residencias debería estar presa. Todo el mundo me dice 'no, no'. Va a acabar presa porque, insisto, esta señora no es Esperanza Aguirre. No viene de la alta alcurnia", ha asegurado.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Guillermo Toledo ha criticado que Ayuso "está emparejada con otro matado". "Ladrones los dos y criminales los dos. Estoy convencido que, probablemente no sucederá aquí, pero creo que de la Unión Europea tiene que acabar llegando una orden de detención contra ella", ha añadido.

Tras ello, el actor ha hablado sobre el polémico momento de la presidenta madrileña en el acto del Dos de Mayo: "No sé si has visto el paripé que ha montado en el Dos de Mayo, desfilando con todas las tropas, tocándole un chotis y subiendo a ese estrado como si fuera la monarca de Madrid".

"Luego hablan de Kim Jong-un, pero esta señora se presentó ante los madrileños como si fuera la presidenta de Corea del Norte. Vitoreada entre soldados y subiéndose a un podio ese como si fuera la monarca de la Comunidad de Madrid. Es todo lamentable", ha recriminado.