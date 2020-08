Así cambiará la televisión a partir del 1 de septiembre

TVE

Respecto a los programas, La mañana cambia de cara: el espacio ya no lo presenta María Casado, sino que lo hará Mónica López por “su capacidad de comunicación y en su experiencia en la presentación en magacines de actualidad en otras cadenas. Disfruta de una magnífica audiencia en el espacio de El Tiempo”, según Rosa María Mateo .

Antena 3

No es oro todo lo que reluce entre las novedades de la cadena del grupo Atresmedia. El primer cambio anunciado por Espejo Público ha sido acogido con mucho recelo por parte de las redes. Desde la vuelta de Susanna Griso, el programa no sólo tiene nueva copresentadora, Lorena García, y nueva sección antibulos, también le ha dado un espacio como entrevistador al torero Francisco Rivera Ordoñez. En Rivera y amigos el hijo de Carmen Ordoñez conversa en un ambiente relajado con famosos. Los usuarios de las redes sociales no daban crédito a la decisión del programa.