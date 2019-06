Así es el vestido de novia de Rocío Osorno

La diseñadora e influencer Rocío Osorno se ha casado este sábado, 29 de junio, con su novio desde hace cuatro años, el diseñador financiero de la Junta de Andalucía Coco Robatto, en la Catedral de Sevilla.

El vestido es una creación propia de la andaluza, un diseño elegante y sencillo de manga larga, cola más larga todavía y espalda al descubierto.

“No quería dejar pasar este día sin poder compartir con vosotr@s al menos un pequeño detalle de nuestra boda y como sé que el vestido es lo que más expectación suele generar, aquí lo tenéis...”, ha escrito Osorno en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que muestra su look nupcial.

“Es el vestido de mis sueños, sencillo pero con esos detalles que me gustan y que hacen que me sienta como una princesa en este día tan especial. Tengo que dar, como no, las gracias al pedazo de equipo que tengo en @rocioosornocollection por hacer todo con esa pasión e ilusión que os caracteriza!”, ha concluido su mensaje.