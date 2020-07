Así será la 'nueva normalidad' de los juegos de azar en España

No juegue. Ser un buen ejemplo es el mejor primer paso.

Que se haya apostado o se apueste no es necesariamente un indicador de que hay un problema. No lo maximice (“¡es una catástrofe!”), pero tampoco lo minimice (“todo el mundo lo hace, no pasa nada”). Hable con él/ella de manera respetuosa y calmada e intente averiguar los motivos.