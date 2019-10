Asúmelo ya: no vas a cobrar pensión

Empieza con una cantidad pequeña que no afecte a tu día a día: 50 euros, 100, 200… Lo importante es hacerlo todos los meses de forma automatizada.

No apuestes, invierte. No pongas todos los huevos en la misma cesta. Cuidado con el marketing de las entidades financieras, todas te van a querer convencer de que su producto es el mejor, y lo mejor es creerlas a medias. Hay productos de inversión muy buenos en el mercado, pero nadie es adivino; lo importante es que cuando no acierten unos, lo hagan otros. La diversificación es la clave del éxito.