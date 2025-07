Histórico: España supera por primera vez los 22 millones de trabajadores y reduce la tasa de paro al 10,29%

Joaquin Corchero / Europa Press via Getty Images

El paro bajó en 236.100 personas en el segundo trimestre, lo que supone un 8,47% menos que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación aumentó en 503.300 personas (+2,31%), hasta superar por primera vez los 22 millones de ocupados, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El descenso del paro en el segundo trimestre de este año es inferior a los registrados en el mismo periodo de 2023 (-365.300 desempleados) y 2022 (-255.300), pero supera el registrado en 2021, cuando bajó en 110.100 personas y el de 2024, cuando retrocedió en 222.600 personas.

Al finalizar el segundo trimestre, el número total de parados se situó en 2.553.100 personas, la cifra más baja desde que hay registros, y el de ocupados alcanzó los 22.268.700 trabajadores, subiendo así de la cifras récord 21,8 millones de ocupados logradas en los dos últimos trimestres de 2024, y logrando un máximo histórico.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha celebrado el "nuevo máximo histórico" en el empleo, con más de 22 millones de personas ocupadas

"Nunca antes ha habido un porcentaje tan alto de población trabajando, según los datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística. La tasa de ocupación alcanzó su máximo histórico, un 68,3%", han expuesto desde el Departamento de Carlos Cuerpo.

Tras el descenso del paro en casi 240.000 personas entre abril y junio, la tasa de desempleo cayó en un más de un punto porcentual, hasta el 10,29%, su valor más bajo de la serie histórica.

Por su parte, la tasa de actividad aumentó levemente, hasta el 59,03%, tras incrementarse el número de activos en 267.200 personas entre abril y junio (+1,09%), hasta alcanzar los 24,8 millones de personas.

En el último año el paro se ha reducido en 202.200 personas (-7,34%) y se han creado 584.000 empleos (2,69%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 381.800 personas (1,56%).

Según el INE, el número de asalariados se aumentó en el segundo trimestre en 479.300 personas (2,59%), concentrándose la mayor parte del incremento del empleo en el trabajo con contrato indefinido (+354.600), frente a un aumento de los asalariados con contrato temporal de 124.700 (+4,46%), hasta los 2.921.200 millones de personas.

Lo que quería Rajoy lo trae la coalición

Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta tercera del Gobierno, ha valorado esta mañana en la Cadena SER los datos históricos de la EPA. Ha recordado que justo el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy hablaba mucho de su "sueño" de llegar a la España de los 20 millones de empleados, y "ahora la tenemos con 22 millones". "Para esto sirve la política", remarca.

A su entender, no sólo hay que quedarse con el dato del empleo en sí, sino del papel de las mujeres, las horas extra, la temporalidad -que "parecía una maldición divina"- o la población activa, que está a punto de rozar los 25 millones. "Es verdad que hay más de 700.000 hogares con todos sus miembros en paro, que queda mucha tarea por hacer, pero son datos muy positivos", insiste.

La representante de Sumar no elude el debate de que, pese a la mejora en el empleo, los salarios no llegan. Explica que se han incrementado un 3,8%, "un punto por encima de la inflación", pero "estamos a 25 puntos de distancia de la media salarial europea en el sector privado", por lo que hay "mucha tarea por hacer" cuando el salario no permite "asumir los costes de la vida actual o la vivienda". Por eso, hace un llamamiento para que la mejora sea mayor, en lo privado y en lo público, más allá de los "datos macro tan positivos".