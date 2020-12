Ataque al espíritu constitucional

alexsalcedo via Getty Images

Pero no todo es azul Europa. En el PP y en Vox siguen como el Nodo.

Somos la generación más europea. Somos un país europeo. No lo éramos. Pero, ahora, la bandera azul es nuestra. También es española, lo cual permite ser parte de las soluciones e igualarnos en los problemas. Y los hay propios de nuestro país. Cuarenta años negros de dictadura no se borran dándole a un interruptor. Uno de esos problemas propios, dejados por la dictadura, es la negativa interesada de las élites a la separación de poderes.

El CGPJ insufla legitimidad democrática al Poder Judicial. La división de poderes sirve cuando estos son depositarios de la soberanía nacional. El poder legislativo inviste su legitimidad democrática en las elecciones, el Ejecutivo con su elección por los parlamentarios y el poder judicial mediante la elección por el Congreso de los Diputados y el Senado de los miembros del CGPJ. Independencia de los jueces en su autonomía y conexión con la voluntad popular. Objetivos conseguidos de esta manera.

El refrendo de la diversidad de la Cámara es el salvoconducto que permite hablar de un sistema político democrático. Por eso, cuando el PP desacata el mandato de nuestra Carta Magna incurre en un atentado a sus responsabilidades como integrantes del poder legislativo. Al final, su inmovilismo deja en funciones la legitimidad del Poder Judicial y, por tanto, la de todo el sistema.

“En funciones” es una circunstancia que debemos corregir con urgencia porque ningún poder del Estado ni ningún órgano constitucional debe actuar plenamente, en cuanto a sus competencias, estando en esta situación. Por ello, es urgente corregir esta laguna legal que nuestro ordenamiento jurídico contempla.

La independencia judicial está garantizada, los jueces y juezas en España son independientes y, por tanto, la elección de vocales no debe contaminar este debate. El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial y no el Poder Judicial. Hay que alinear las instituciones a la voluntad popular, que no es una foto fija. A ello habrá de atenerse.

Desprestigiar al Poder Judicial por enrocarse en una posición egoísta, que no asume los cambios sociales y democráticos de los últimos años, es descabalgarse del mandato constitucional, de sus obligaciones y de la responsabilidad como fuerza política con representatividad parlamentaria.