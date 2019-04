Avispa asiática: problemas y soluciones

La avispa velutina es una especie invasora que vive 35 días y esto ocurre entre mediados de marzo hasta octubre, aunque ya se han encontrado nidos activos en invierno sin entrar en hibernación ¿se están aclimatando a nuestro clima? Durante su vida comen de 10-30 insectos al día, entre ellos abejas autóctonas, polinizadoras y productoras de miel, lo cual es un gran problema para la apicultura de nuestro país. ¡Alerta! No intentar destruir el nido y mejor no acercarse mucho ya que atacan para defenderse como hace cualquier especie. En Galicia por ejemplo se puede llamar al 012, Teléfono de Atención e Información a la Ciudadanía.

Tuve la suerte de asistir al VIII Congreso Galego de Medio Ambiente & Saude & Turismo Sostenible no Salnés, cuyo director académico y científico es el doctor Francisco José Peña Castiñeira, que lleva a cabo este tipo de iniciativas desde hace cuatro décadas. Lolo Andrade, experto en la lucha contra la velutina, dio una charla práctica sobre el tema que me gustaría compartir porque creo que a todos nos ayudará a entender el problema al cual nos enfrentamos y adquirir unas nociones básicas de cómo combatirlo. Todos hablan de plaga, la cual causamos nosotros mismos debido a la famosa globalización y como consecuencia del consumismo y movimiento global de mercancías de unos países/continentes a otros. Desde China, la velutina llegó a Corea (2008) y Japón (2012?), también a Europa a través del puerto de Burdeos en Francia (2004), Portugal (2006), a España (2008) en Galicia (dos primeros nidos se detectan en 2012), Bélgica (2012), Reino Unido (2016)… Parece imparable, va a peor y el cambio climático y aumento de temperaturas hace que los efectos de esta llamada plaga se potencien.

Para controlar esta plaga lo más efectivo hasta ahora es hacer el “trampeo primaveral de reinas fundadoras” ya que, como ya dije, cada reina es un nido potencial. Algunos países tienen aplicaciones móviles donde explican cómo hacer trampas y como combatirlas. El uso de productos químicos (herbicidas, pesticidas…) no es recomendable porque aparte de que su uso está regulado y pueden poner en riesgo la salud, tenemos el problema añadido que también destruyen otras especies, lo cual disminuye la biodiversidad. Otros países hacen las trampas para reinas en colaboración con los vecinos que son los que las ponen en sus propiedades, casas... Esto facilita mucho las cosas, es decir, si todos ponemos nuestro granito de arena la cosa es más fácil y eficaz.

En una trampa para velutinas se han recogido hasta 100 reinas. También podría perecer algún otro insecto como pasa muchas veces, pero recordad, 1 reina = 1 nido, por lo tanto, si en una trampa caen 100 reinas, implica 100 nidos de velutina menos, 100 problemas menos que resolver. Y no olvidaros, cada velutina adulta come 10-30 insectos al día, y un nido tiene cientos o miles de ellas. Creo la cosa está clara ya que los números son sencillos de hacer. Hay trampas comerciales, pero según los expertos, mejor no usarlas ya que los agujeros de entrada son muy grandes y aparte de insectos pueden atrapar incluso algún pajarillo, etc.

Por lo tanto, debemos “hacer trampeo primaveral de reinas fundadoras” y esto es ideal hacerlo desde marzo a mayo. Las obreras no son problema y el trampeo para cazarlas, que hay quien lo hace de mayo a octubre, no tiene mucho sentido ya que las obreras no pueden dar lugar a un avispero como las reinas. Por lo tanto, ¿cómo hacer trampas caseras para velutinas reinas y colaborar en la prevención y control de la plaga? Necesitamos una botella de plástico a la cual con un soldador eléctrico haremos un agujero de 9mm de diámetro en el cual podemos introducir un tamiz de resina epoxi. Alternativa, marcar dos cuadrados de 9mm de lado, y con un cúter hacer una X en el cuadrado y doblar las pestañas hacia dentro. Aparte hacer unos agujeros pequeños en el cuello de la botella para introducir una brida o alambre para poder colgarlas en los árboles.