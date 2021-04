Ayuso dice que la empresa que no declaró "no es una empresa" sino una "sociedad limitada"

En el caso de la empresa de Ayuso, cuya titularidad comparte con su hermano según avanzó Infolibre, el fin es el “alquiler de bienes inmuebles por cuenta propia” y la tenencia y gestión de activos financieros. La sociedad llegó a tener un inmueble a su nombre, una oficina de 180 metros cuadrados en una zona cerca del río Manzanares y que pasó a Bankinter por impago de un crédito.

Ayuso, no obstante, ha asegurado que la información sobre la empresa es “el bulo de Podemos” y que no lo va a comentar porque los morados estarían “hablando de una empresa que no es una empresa, que es una sociedad limitada que se murió con mi padre; que no tiene actividad, que tiene una base social que no sé si es de 2.000 euros y viene por parte de un tipo [en referencia a Pablo Iglesias] que desde que está en política ha triplicado su patrimonio”.