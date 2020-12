Ayuso, peligro público

Hay que dejar la vanidad, según Balzac, a las personas que no tienen otra cosa que exhibir. No hay semana en la que Isabel Díaz Ayuso no sea noticia por una estridencia, una astracanada o un disparate político. Archivos y hemerotecas atesoran ya un gran elenco de sus salidas de tono en un tiempo récord. En los últimos días la presidenta de la Comunidad de Madrid ha continuado engordando al personaje y jibarizando a la representante pública. Se ha lucido y se ha ganado por méritos propios un hueco en la primera plana del esperpento. Este exceso de protagonismo no dejar de ser una concesión a la vanidad personal.

Anda la opinión pública española, también la publicada, escandalizada por los procelosos pormenores que se van conociendo sobre el rey emérito. El último episodio (y van…) ha sido la regularización fiscal mediante el pago de más de 678.000 euros de unas donaciones recibidas por parte de un empresario mexicano. La presidenta madrileña nos dejó una perla que retrata su clasismo y socava la igualdad como pilar en el que se asienta un sistema democrático. Dijo sin sonrojarse que “la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley, porque el rey Juan Carlos no es ni muchísimo menos como usted”. Una soberana metedura de pata que obligó a la dirección nacional de su partido a una rectificación de urgencia y a marcar distancias con semejante digresión. Con este desafortunado galimatías, si pretendía echar una mano a la monarquía, ésta ha ido directamente al cuello. Seguramente en el Palacio de la Zarzuela preferirán el silencio a este ruido adicional generado por eventuales estrellas autoinvitadas con poco brillo y sin sentido de la oportunidad.

No satisfecha por la cuota de pantalla alcanzada por su desenfreno dialéctico, Isabel Díaz Ayuso ha cerrado la semana llamando “tonto y hortera” al dirigente de ERC Gabriel Rufián en una entrevista a ABC. La cortesía y la moderación no parecen formar parte de su manual de conducta y comportamiento públicos. No es la primera vez que descerraja un insulto a sus adversarios políticos. Hace un par de semanas, en el mismo periódico, parece que allí se relaja sobremanera, Ayuso sostenía: “Me resisto a pensar que la historia de España acaba aquí, en manos de cuatro estúpidos”. No parece que profese respeto al que piensa distinto. La descalificación no es la vía para fortalecer la convivencia, más bien todo lo contrario.