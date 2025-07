Feijóo presenta "un manual de decencia": "Si mi compromiso hace tres años fue reconstruir nuestro partido, hoy es reconstruir nuestro país"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado su discurso en el XXI Congreso Nacional del partido al ritmo de Los Ramones para presentar su candidatura para la reelección, aunque ha avisado que no lo hará hasta el final de su intervención. "Gracias por hacer de este congreso una cita, una cita con la esperanza y con el futuro con la España que viene", ha comenzado Feijóo en la segunda jornada del congreso del partido, que tiene por objetivo consolidar su liderazgo.

Feijóo ha insistido en que se trata de un "cita de la esperanza y del futuro con la España que viene" y que están ahí "por España, nada más y nada menos, no debemos olvidarlo nunca. No por vanidad personal o interés concreto". "Esto es una respuesta nacional a la decadencia política", ha asegurado el líder de los populares, en referencia a la situación actual del PSOE y el Gobierno de España, señalando la diferencia entre "lo que ha pasado esta mañanita en Ferraz con lo que está pasando aquí".

"No convocamos este congreso para el PP, lo convocamos para toda la nación. Si mi compromiso hace tres años fue reconstruir nuestro partido, hoy es reconstruir nuestro país”, ha asegurado el líder popular. “Estamos aquí por el cambio en el Gobierno de España, y si no lo conseguimos, hemos fracasado en este congreso, por muy bien que salga. Esto no acaba aquí, acaba después del recuento electoral”.

Ha apostado por "terminar con los atropellos que estamos viviendo, el deterioro de nuestra democracia y garantizar que ningún presidente pueda volverlo a hacer". "Hoy mi compromiso es reconstruir nuestro país. Ese es el compromiso del XXI Congreso del Partido Popular", ha clamado.

Feijóo ha reseñado que para lograr esto, necesitan dos cosas: "Un proyecto y un camino". Así ha dicho que sobre el proyecto se referirá mejor este domingo, mientras que en cuanto al camino ha presentado un decálogo con el que se compromete a un "cambio de raíz" en España bajo la centralidad política sin prescindir ni de ideología ni de los principios del partido. “No quiero ganar para llegar sino llegar para que gane España", ha remarcado.

"No pretendo un cambio de siglas en La Moncloa, prometo un cambio de raíz en España. No es cambiar unas siglas por otra, cambiar un ministro por otro, porque no se trata de hacerlo tan mal, se trata de hacerlo mejor, mucho mejor que ellos, y para eso hace falta bastante más que cambiar al Gobierno, hace falta cambiar el clima político de este país, la forma de ejercer el poder y la relación entre los servidores públicos y la gente. Y lo haremos", ha remarcado.

“Hasta poder devolver la dignidad a las instituciones y la confianza a las familias, este partido debe ser esperanza”, ha proseguido Feijóo, quien se ha mostrado seguro de que llegará a La Moncloa con "un manual de decencia" basado en "el proyecto común" de España. "Ni hemos negociado ni negociaremos con la unidad de este país", ha afirmado el líder popular con contundencia, para poner el acento después en "la crisis de valores que sufre España, de vacío ético".

Feijóo se ha emocionado también al recordar sus orígenes: "Sabe mucha gente que he nacido en un pueblo muy pequeño. No había ni aceras para pasear. ¿Cómo no iba a creer en la igualdad? Hoy estoy dando un discurso en la capital de España como candidato a la presidencia del primer partido de España y de España. La igualdad es mi propia vida, es una obligación moral".

Decálogo presentado por Feijóo:

"Somos el único partido que no negocia, ni negociará con la unión entre españoles". "El PP no es una secta. En nuestro partido, los acentos ni restan ni rompen. Suman y construyen". "A mentiras, cesiones, maniobras, propaganda y a enfrentar a los españoles, que ganen ellos. Pero a valores, a convicciones, a proyecto, a servicio y a democracia,¡los vamos a arrasar!". "La igualdad de oportunidades y ante la ley es una obligación moral. Este partido llegará hasta el último rincón de este país y trabajará por todos. Y el que Gobierno que presida también. Sin excepciones y sin privilegios". Por encima de mi partido pondré siempre a mi país. Sólo los delincuentes temen a la Justicia, la desprestigian y la amordazan. Creo en la política honrada, en las instituciones independientes, y en el Estado de Derecho. "La dignidad está en los compañeros que enterramos pero también en los que sobrevivieron y conviven con las secuelas de lo que pasaron. Y la dignidad está en todos los servidores públicos que defienden nuestros derechos y nuestra seguridad contra insultos, amenazas y presiones. Esa es la dignidad que estamos obligados a imitar". "No hay tolerancia, ni compadreo, ni chivatazos, ni vista gorda con quien llega a la política para servirse. No estoy dispuesto a aplicar a la corrupción la doble moral de ser indulgente con los nuestros y exigente con los otros". "La centralidad política no es indefinición, sino ambición. La centralidad tampoco es prescindir ni de ideología ni principios. No desisto de mi aspiración de volver a ser el partido de los diez millones de votantes". "No pretendo un cambio de siglas en la Moncloa. Prometo un cambio de raíz en España". "Siempre he sido un presidente libre. Somos un partido libre para decidir nuestras propias políticas. No vamos a ser nunca el partido que nuestros adversarios quieren que seamos. Conmigo España no está ni estará en venta".