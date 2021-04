A Ayuso se le queda pequeño el PP

Rodrigo Jiménez / EFE Ayuso, en Boadilla del Monte

Isabel Díaz Ayuso, corriendo por Madrid. El vídeo lanzado este fin de semana no contiene ni una frase… es ella, ella y ella. Sólo en el último segundo aparecen las siglas del PP de Madrid. La precampaña despliega todos sus efectos. Y en el cartel elegido por la presidenta se ve su foto en grande con la palabra “libertad”. En un esquinita se intuyen las siglas del partido. El equipo de Ayuso ha convertido a la presidenta en el gran reclamo, llaman a votarla a ella, su figura trasciende a las siglas, como hizo el verano pasado Alberto Núñez Feijóo en las elecciones gallegas. Toda una declaración de intenciones con un interés muy claro: ampliar al máximo el espectro y engullir a los votantes de Vox y de Ciudadanos. Algo premeditado y estudiado hasta el milímetro, en una acción capitaneada por Miguel Ángel Rodríguez. “La marca electoral de Díaz Ayuso en estos momentos es tan fuerte que no necesita añadir ni reforzarse con la marca Partido Popular”, comenta Verónica Fumanal, experta en comunicación política. Hace el análisis de que el PP tiene “lastres asociados y vinculados con la corrupción, los procesos judiciales, además ahora están las declaraciones en la Audiencia Nacional y está finalizando una de las separatas de Gürtel”.

Ayuso no necesita la marca PP, que está más contaminada que ella Verónica Fumanal

A lo que añade Fumanal: “Por lo tanto, Ayuso y su equipo han considerado que ella es la marca, que es la que se ha posicionado de facto como líder de la oposición nacional. Decir PP es decir Feijóo, Casado, López Miras.. En cambio, Ayuso es una marca por sí misma, por lo que han decidido que concurra en solitario”. “Cuando existe una definición de liderazgo tan fuerte, es normal que el equipo de campaña decida poner todo el peso específicamente de la comunicación sobre una marca. Ayuso no necesita la marca PP, que está más contaminada que ella. Hasta ahora ella no tiene ningún caso que la manche, su marca es más limpia que la del PP, y más fuerte”, apostilla Fumanal.

Esfuerzo y Libertad. pic.twitter.com/tLTOrMeWmX — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 10, 2021

¿A Ayuso se le queda pequeño el PP? “Total, es tal cual”, responde Toni Aira, que añade: “Pero esa es una de las grandes cualidades de un buen liderazgo político. Un buen candidato es aquel a quien votaría gente que no vota a ese partido. Ensanchar las fronteras clásicas del partido, hay mucha gente que no votó al PSOE, sino a Felipe, o a Pujol en Cataluña. Con Aguirre pasaba lo mismo, y con Feijóo, que llevaba las siglas testimoniales”. Según explica este profesor de Comunicación Política de la UPF-BSM, esto ya es una “tendencia”. “Los norteamericanos llevan haciéndolo décadas: el candidato es el mensaje”, ilustra, reflexionando al instante: “La gente cada vez conecta menos con unas siglas y más con una cara o un personaje. Se buscan cada vez más líderes que no dejen indiferente. La adhesión a una persona, no a las siglas”. “Los partidos demócrata y republicano en EEUU no tenían nada que ver con los partidos de aquí. Son estructuras electorales al servicio del candidato. Aquí estamos viendo una tendencia hacia eso, el peso de un aspirante te marca la diferencia”, comenta al hilo Aira, quien subraya: “¿Qué ha pasado? Se parece mucho a Aguirre, pero acorde con los tiempos, todo mucho más acelerado. Todos estamos de acuerdo que no es Adenauer, pero es un personaje político que ha tirado mucho de resistir de los ataques y ha hecho como en el judo: aprovechar los ataques del adversario para coger más fuerza, asesorada por Miguel Ángel Rodríguez”. “No es un prodigio de la política, pero tiene esa intuición en la comunicación y entiende de lo que va hoy en día parte de la política. El crecimiento que ella ha tenido en un año se tendrá que estudiar porque no es habitual”, pone sobre la mesa.

La gente cada vez conecta menos con las siglas y más con los personajes Toni Aira

Para Aira, “sin duda”, Ayuso vende más como marca que el PP. “Hoy en día, y pasó durante la pandemia, parece que el Partido Popular fuera Ayuso. Casado tiene un gran problema, él no genera ni una gran adhesión ni una gran animadversión. Eso es letal hoy en política. Ayuso vino a Barcelona y salió en todos lados. El personaje, por ahora, referencial y más mediático, con más carisma audiovisual, es ella. La política pasa cada vez más por las pantallas y por los medios, eso es un activo. Hoy dices PP y más gente te citaría a Ayuso que a Casado”, resume. Este experto en comunicación política también cita el lado complicado: “La contra de todo esto es que cuando tienes a un líder en estado de gracias tiene un tesoro. Pero hoy en día todo pasa muy rápido, nos cansamos rápido de los liderazgos políticos. Recomponerse de esa caída, cuando has sometido toda tu estrategia y estructura a una persona, cuesta mucho más. Vivimos todos más al día, el cortodeterminismo en la política. Es pan para hoy y hambre para mañana… pero en política dices tengo para hoy y el otro no lo tendrá”.

El vídeo de Ayuso me parece muy efectivo Toni Aira

Se detiene Aira en el vídeo de campaña de ella corriendo por Madrid, en el que no dice ni una palabra. Sostiene: “Hoy en política pasa mucho por decir sin pronunciar una palabra”. Se han hecho muchos memes hasta por su forma de moverse, pero Aira advierte: “Ha habido risas porque no corre bien, pero a la gente le gusta también esa imperfección. A lo mejor genera más rechazo verla en los 10.000 metros con un estilo perfecto. Corre como tú o tu pareja. Pasa por enclaves simbólicos, un deporte que no se dejaba hacer durante el confinamiento, pasa por el hospital. Todo está pensadísimo para que el público se sienta identificado. Termina mirando a cámara exhausta, como estamos todos, y la mascarilla tiene la bandera de la Comunidad de Madrid, no se envuelve con la bandera del PP”. “Me parece muy efectivo. Pujol tenía el eslogan de “palabras no, hechos”. La gente identifica a los políticos como el tema del bla bla bla, ella se idéntifica con la acción, con no parar”, razona Aira.

Rodrigo Jiménez/ EFE Díaz Ayuso en un acto de campaña

Ana Salazar, experta en comunicación política de Idus3, se suma a la idea de que se trata “de una campaña muy de candidata, con la misma estrategia de Feijóo”. En el vídeo sólo se ve un segundo al final el logo del PP: “La estrategia es comerse a Vox, el voto de Cs se puede decir que ya lo tiene. Ella puede crecer por su derecha, es una campaña de vamos a votar a la persona”. Su planteamiento no es que le sobre el PP, sino que “ella suma al Partido Popular”. Salazar reitera: “Votas a Ayuso, votas una marca, independientemente del partido que tenga detrás”. “Corresponde a una estrategia perfectamente pensada, definida por sondeos que dicen que la marca Ayuso, en valoración, está por encima de la del PP, potencias lo que te da mayor rentabilidad en votos”.

Ella está imponiendo un marco en el que el programa no tiene cabida, un marco absolutamente ideológico Ana Salazar