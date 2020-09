Ayuso sigue culpando a Barajas de los contagios, pero los datos le quitan la razón

Más de 850.000 ciudadanos de Madrid tienen restringida su movilidad desde este lunes y, al menos, durante las próximas dos semanas. A nadie se le escapa que las zonas confinadas con más incidencia de coronavirus corresponden principalmente a barrios y municipios obreros del sur de la capital, desde Vallecas a Fuenlabrada, pasando por Villaverde, Usera o Carabanchel.

Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sigue empeñada en señalar al aeropuerto de Barajas como entrada del virus en Madrid y, por ende, en España.

“Aceptamos las consecuencias de ser la puerta de entrada a España. Madrid es España”, ha afirmado Ayuso durante la rueda de prensa de este lunes junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Todo el mundo pasa por Madrid”, ha asegurado.

Menos del 1% de los casos vienen de fuera del país

No obstante, los datos no le dan la razón. Según el último informe del Instituto Carlos III que evalúa las cifras de coronavirus en España, sólo el 0,8% de los contagios registrados en el país desde mayo son casos importados. En total, entre el 10 de mayo y el 16 de septiembre se han detectado 1977 casos importados de otro país (no necesariamente pasando por Barajas), 823 mujeres y 1149 hombres. Esto no supone ni el 1% de todos los casos registrados en España.

El propio presidente del Gobierno ha señalado que sólo “el 0,2% de los contagios” registrados en Madrid desde el final del estado de alarma proceden de personas que han aterrizado en el aeropuerto de Barajas.

Hasta el momento, el protocolo para la entrada de viajeros a España se basa en un registro con los datos del pasajero y una toma de temperatura; en caso de mostrar fiebre, se le realiza una prueba PCR.

La presidenta de la Comunidad de Madrid defiende la creación de un hospital de campaña junto al aeropuerto de la capital para realizar pruebas PCR a todos los viajeros que entren al país; pero mientras tanto, los centros sanitarios de la comunidad, así como el sistema de rastreo y Salud Pública, se ven al borde del colapso.