Ayuso, sobre el puesto que le ha dado a Cantó: "Sería un chiringuito si lo hubiese creado para él"

La lideresa popular se ha mostrado sorprendida de que se mire “con tanta lupa”, algo que “celebra”. Eso sí, Ayuso lamenta que no se mire “director a director” cada puesto la composición del resto de Gobiernos de las 16 autonomías y del propio Gobierno de España.

Ayuso ha asegurado que ya dijo en el inicio de curso del año pasado que quería crear una Oficina para promocionar y defender el idioma español. Y también hace dos años en los debates de investidura. “Si creo un puesto en un organismo político para un político, pues creo que un político que, además, pertenece al mundo de la cultura pues no parece que sea tan descabellado”.

Lo que ha olvidado Ayuso es que su flamante fichaje ha cagado con dureza con lo que él también denomina “chiringuitos” o “enchufes” como dejó claro en el parlamento de la Comunidad Valenciana o en sus mensajes en redes sociales, cuando aún militaba en Ciudadanos y criticaba las prácticas de populares y socialistas.

Cantó tampoco cree que su nuevo puesto sea un “chiringuito”

El director de la recién creada Oficina del Español, Toni Cantó, ha defendido este jueves que este nuevo departamento, que depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes que encabeza la también exnaranja Marta Rivera de la Cruz, no es “un chiringuito”, como acusa con “virulencia la izquierda”, de quien ha señalado que no le sorprenden sus ataques al no gustarles nada “lo que tiene que ver con el español”.

En una intervención en Telecinco, Cantó se ha mostrado “ilusionado” y agradecido con la presidenta regional por ponerle al frente de esta nueva oficina creada para que se ayude a coordinar “el trabajo de todo lo que tiene que ver con el español para la creación de riqueza y empleo”.

“No me sorprende la virulencia con la que la izquierda ha recibido este nombramiento porque todo lo que tenga que ver el español, por desgracia en nuestro país, ha sido siempre muy atacado por el PSOE, sus aliados nacionalistas y por Podemos. No esperaba que se recibiera este proyecto con cariño”, ha subrayado.