Iñaki López ve el lío protagonizado por Leire Díez y Aldama y su primera reacción da la campanada

Circo, esperpento, delirio... La comparecencia este miércoles de Leire Díaz en un hotel de Madrid ha recibido todo tipo de críticas después de que la presencia de Víctor de Aldama 'reventara' su presencia ante los medios. La apodada 'fontanera del PSOE' citó a la prensa después de darse de baja voluntariamente como militante del partido y para explicar la difusión de unos audios suyos en los que trataba de intercambiar favores a cambio de información comprometida contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y al menos un fiscal.

En dicha comparecencia, Díez ha señalado que todo forma parte de una investigación periodística sobre las 'cloacas del Estado' que desarrollará en un libro, desvinculando dicha labor del PSOE. "Mi trabajo no lo hice en representación de nadie ni en nombre de nadie", ha dicho. Además, Díez ha dicho que ella no es ni "fontanera ni cobarde" y que seguirá su trabajo para culminar su libro. "Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones", ha señalado.

A la conclusión de su comparecencia, el conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, ha aparecido por sorpresa para dirigirse a Leire Díez mientras ella intentaba abandonar la sala. Aunque no se ha podido escuchar de forma nítida, el empresario habría acusado a la militante del PSOE de mentir. Después, ha dicho a los medios que es "una sinvergüenza" y que "todo esto es una pantomima".

Javier Pérez Dolset, empresario aludido en los audios filtrados en estos últimos días, ha empujado a Aldama para evitar que siguiera a Díez entre la marea de periodistas que han captado el momento.

Un imagen esperpéntica que se suma a la protagonizada previamente por la propia Díez, que ha llegado media hora antes a su cita con los medios y ha permanecido todo ese tiempo callada delante de los micrófonos y posando ante las cámaras.

Tras este 'circo', el periodista de LaSexta Iñaki López ha sido muy claro a la hora de valorar esta comparecencia. En su cuenta oficial en X, ha publicado una imagen de Tamara (Yurena), Leonardo Dantés y Tony Genil. "Lo de Leire Díez, Aldama y Dolset", ha dicho junto a esta imagen.

Sus seguidores han aplaudido la ocurrencia. "No hay mejor forma de ilustrarlo" o "Nos podemos reír, pero hay políticos que están incluso por debajo del nivel de estos" son algunas de las reacciones que ha generado esta publicación.