Aznar: "Yo no he dado autorización a nadie para compensar económicamente a nadie"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha negado este miércoles en el juicio de la caja B del PP que hubiera ordenado el pago de “complementos” a Calixto Ayesa, un compañero del PP en Navarra, como señaló este martes el exdiputado popular Jaime Ignacio del Burgo. “Yo no he dado autorización a nadie para compensar económicamente a nadie”, ha zanjado Aznar, quien, no obstante, reconoce que Del Burgo puede recordar aspectos que él no.

“El señor Jaime Ignacio del Burgo es una persona muy inteligente, muy capaz y muy respetable que ha prestado grandes servicios a Navarra y a España y puede tener memoria de alguna reunión de la cual yo no tengo memoria. Pero, entre otras cosas, no puedo dar instrucción de pago económico a ninguna persona porque no tenía competencias para hacerlo”, ha justificado Aznar.