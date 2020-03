Su último disco es un claro ejemplo de lo que hace: lo que le da la gana— HLGMDLG: Hago lo que me da la gana , se llama —. Lo presentó en el programa de Jimmy Fallon volviendo a romper moldes y estereotipos: con las uñas pintadas, falda y una camiseta que denunciaba el asesinato de una mujer trans en su país.“Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”, se podía leer en la prenda.

Referentes como Héctor Lavoe

Benito Antonio Martínez ( Puerto Rico, 1994) se puso ‘Bad Bunny’ por una foto que tiene de cuando era pequeño, disfrazado de conejo y con cara de pocos amigos. Es autodidacta: no ha dado clases de música más allá de pasarse horas y horas escuchando a referentes como Hector Lavoe.

Al contrario que muchos de su gremio, Bad Bunny ha demostrado estar comprometido con los derechos de las personas vulnerables. En 2019 dejó de producir para participar en las revueltas que consiguieron que Ricardo Roselló, el gobernador de Puerto Rico, renunciase a su cargo. Las protestas estallaron por la filtración de unas conversaciones de Roselló donde había comentarios homófobos, discriminatorios y burlándose de las víctimas del huracán María de 2017.

Dejó la música por las revueltas de Puerto Rico

Liderando estas manifestaciones estaban artistas como Ricky Martin, Ñengo Flow, Residente o el propio Bad Bunny, que acusaron al gobierno de corrupción y exigieron la renuncia del entonces gobernador.

El cantante puertoriqueño dejó la música un tiempo. Publicó un comunicado en el que explicaba que iba a hacer una causa en su carrera para mostrar su apoyo a las protestas y viajó a su país para unirse a las multitudinarias marchas. “Yo sé que la noticia está corriendo el mundo, pero no es lo mismo yo verlo con mis propios ojos y sentir tanto!! A mis fanáticos de otros países, espero que me entiendan, no es el momento de sacar ni promocionar música ni estar subiendo fotos. No puedo, mi gente me necesita y yo los necesito a ellos”, señaló junto a un vídeo en el que decía que volvería a su país porque era hora de “romper con el cabrón fanatismo político”.

Expresó también que la lucha “contra el Gobierno corrupto y abusador” era necesaria para dar ejemplo al mundo y a las “nuevas generaciones”, además de para “enseñar al Gobierno quién manda en Puerto Rico”. Y dicho y hecho: viajó a su país para “salir todos los días a la calle y seguir manifestándose”, ya que “no podemos darle la espalda al pueblo, a nuestra patria ni a nuestra isla”.