'Bajo la red', de Iris Murdoch, la novela favorita que acompaña a Pilar Adón

‘Bajo la red’, de Iris Murdoch

El libro que me acompaña, por Pilar Adón (escritora y editora, su último libro es el poemario Las órdenes, en La Bella Varsovia)

«He elegido Bajo la red, de Iris Murdoch, aparte de porque la autora es uno de mis referentes absolutos como escritora y filósofa, porque fue el primer libro que leí de ella en castellano. No considero que después de haber leído más libros de ella que esta sea su mejor novela, creo que las mejores son El mar el mar y Henry y Cato. Pero si decido hablar de Bajo la red es porque fue lo primero que leí de ella y fue en un ambiente muy especial, en agosto del año 2000. Lo recuerdo porque lo anoté en la última página donde suelo anotar mis impresiones y las circuntancias en que leo un libro. Tengo anotado que lo leí en El Escorial durante un curso de verano titulado Mujeres, arte y literatura. Yo estaba en un colegio mayor en una especie de celda con lo imprescindible para dormir y mientras no estaba en clase estaba en los jardines y leí este libro. Luego tuve la fortuna enorme, pasados lo años, de poder convertirme en editora de Iris Murdoch, un placer absoluto porque en Impedimenta publicamos este mismo título. Es un libro que ya va dando las pautas de lo que será la literatura de Iris Murdoch. Es una novela coral donde hay un pozo filosófico importante. Es una novela adictiva, no puedes dejar de pasar hojas. Leeré un pasaje del final que me parece muy representativo de la novela». (puedes verla en el vídeo que abre este artículo)

Bajo la red. Iris Murdoch. Javier Alfaya y Bárbara McShane (Impedimenta).

«Iris Murdoch nació en Dublín en 1919. Cuando apenas tenía unas semanas de vida, su familia se mudó a Londres. Estudió Literatura Clásica, Historia Antigua y Filosofía, y fue alumna de Wittgenstein en Cambridge. Su primera novela, Bajo la red, publicada en 1954, está considerada una de las cien mejores novelas del siglo XX en lengua inglesa por la revista Time. Publicó veinticinco más, entre las que cabe destacar, además de El libro y la hermandad (1987), La campana (1958), El unicornio (1963), El príncipe negro (1973, Premio James Tait Black Memorial), Henry y Cato (1976) y El mar, el mar (1978, Premio Booker). En 1995 empezó a padecer los efectos del Alzheimer. En 1997 ganó el Golden Pen Award. Murió en 1999″: Editorial Impedimenta.

Pilar Adón (Madrid, 1971), es autora de obras como la novela Las efímeras y del volumen de cuentos La vida sumergida (ambas en Galaxia Gutenberg) y del poemario Las órdenes (La Bella Varsovia) Premio Libro del Año del Gremio de Libreros de Madrid 2018.​

Reseña de Bajo la red

Joan Flores Constans en Revista de Letras:

«A partir de ese comienzo, Bajo la red se convierte es un texto paradigma de la novela británica -aunque esta misma afirmación contenga no poco contenido tópico-. Las idas y venidas por un Londres -al que, curiosamente, Murdoch dota de una luz y una claridad inusuales tanto en el tratamiento literario tradicional de la capital como en la realidad- de pulso desbocado dan lugar a las situaciones más desconcertantes: la traición de la antigua amante, el robo del trabajo intelectual, la conspiración de las antiguas amistades, el intento de fraude a un productor de Hollywood, el secuestro de un perro estrella de cine, el asalto con rescate a un hospital. Y en medio de esas cuitas, incalculables litros de alcohol para corroborar más tópicos -aunque no por comunes menos reales-: que los ingleses no se prestan tanto a la caricatura cuando están borrachos, a diferencia de los chistes ordinarios, sino cuando están sobrios; y, last but not least, el honor que se les debe a esos mismos ingleses por haber descubierto el poder creativo de la resaca».

Película sobre Iris Murdoch

Cartel de la película ‘Iris’, sobre la vida de Iris Murdoch, caracterizada por Kate Winslet (izquierda) y Judy Dench.

Dirección: Richard Eyre. Reparto: Kate Winslet, Judi Dench, Jim Broadbent, Penelope Wilton (2001).

«Como buen hombre de teatro, Eyre sabe que la importancia de una obra sobre seres de intenso fulgor recae 100 por 100 en la fuerza de los actores. Aquí tenemos un cuarteto de ases con marchamo de calidad. El poco conocido Hugh Bonneville, un Bailey juvenil con pinta de Pere Gimferrer, nos regala un sujetillo entrañable en su candor y estoicismo. Como potro desbocado, nada mejor que la silueta (y los desnudos) de Kate Winslet, tan carnal, tan en su punto de cocción como en la psicotrónica Holy Smoke. De mayores, esos personajes tienen la facciones de dos incontestables genios del savoir faire británico, el justamente oscarizado Jim Broadbent y la inmensa (y aquí ida: ida de ojos, de testa, de cuerpo en incesante viaje al vacío) Judi Dench, y qué soberbio está el primero, en las escenas cruciales en que quiere negar (o negarse) la enfermedad que ya constata en su mujer, mimándola, protegiéndola, comunicando con amplio despliegue de registros gestuales una vida entera de amor loco»: Fotogramas.