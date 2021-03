Bal dejará su escaño en el Congreso dependiendo de los resultados electorales

Bal ha señalado que esperará a ver “qué quieren los madrileños para mí, si quieren que esté en la Asamblea de Madrid o en el Congreso de los Diputados”.

Ha asegurado que no tenía intención de presentar su candidatura, pero “si Nacho Aguado me pide que me presente, no puedo decirle que no” y ha señalado que su reto ahora es movilizar a la militancia, a los simpatizantes, provocar ilusión y que vayan a votar el 4 de mayo.

Ha declarado que se siente “espeluznado” por la polarización que está viendo en esta campaña y ha opinado que estas elecciones están “muy abiertas” porque la irrupción de Pablo Iglesias como candidato de Unidas Podemos ha “retroalimentado al otro extremo”.