El discurso de Antonio Banderas al recoger su primer Goya el mismo día de su aniversario del ataque al corazón

Antonio Banderas, que ha ganado su primer Goya al mejor actor por Dolor y gloria, ha desvelado que este sábado se cumplían tres años desde que sufrió un ataque al corazón, por lo que recibe el premio como “un regalo para celebrar el cumpleaños”.



“No solo estoy vivo, sino que me siento vivo”, ha proclamado un Banderas que ha calificado su trabajo junto a Pedro Almodóvar como “un viaje muy especial, único y distinto a todo lo que había hecho”.



Ha resaltado “toda la información emocional” que Almodóvar le aportaba y se ha preguntado cuándo va a tener “la posibilidad” de tener al personaje al que está interpretando “dirigiendo la película”.



“Pedro, hace cuarenta años desde que nos conocemos, hemos pasado la movida y hemos trabajado juntos en ocho películas. Nunca he tenido la oportunidad de conocer a un cineasta o artista en general con la lealtad que tú le tienes a tu cine, porque nunca te has traicionado”, ha dicho Banderas a Almodóvar.